Samanyolu Haber /Gündem / Şırnak'tan acı haber! /25 Nisan 2017 15:18

Şırnak'tan acı haber!

Son dakika… Şırnak’tan acı haber

SHABER3.COM

Şırnak' ta Şenoba kırsalında EYP' nin patlaması sonucu 2 asker şehit oldu.
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