Hahn: Türkiye ile ilişkiler yeniden tanımlanmalı

AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn, Türkiye'de 16 Nisan Anayasa değişikliği referandumu sonrası siyasi sistemde yapılacak değişikliklere dikkat çekerek, Türkiye-AB işbirliğinde yeni bir format üzerinde çalışılması gerektiğini söyledi. Türkiye ile ilişkilerin tümden gözden geçirilebileceği sinyalini veren Hahn, "Gerçekten de ilişkilerin yeniden değerlendirilmesinin ve belki de yeniden tanımlanmasının zamanı gelmiştir" diye konuştu. Hahn'ın açıklamaları, Türkiye-AB ilişkilerinin masaya yatırılacağı Cuma günü Malta'da düzenlenecek AB dışişleri bakanları toplantısı öncesinde geldi.







İlişkilerin mevcut durumunun kalıcı olamayacağını vurgulayan Hahn, "Şu anki durum ne Türkiye, ne de bizim için sürdürülebilir" diye konuştu. Türkiye'nin bütün kriterleri yerine getirmesi durumunda üyelik müzakerelerinin devamı dahil bütün opsiyonların masada olduğunu belirten Hahn, ancak Avrupa Birliği'nin Türkiye ile üyelik dışında diğer alanlarda işbirliğini artırmayı değerlendirebileceğini söyledi. Hahn "işbirliğinde yeni bir formatın" da opsiyonlara dahil olduğunu söyleyerek Gümrük Birliği'nin geliştirilebileceğini belirtti.





Kişisel olarak üyelik kapısının Türkiye'ye açık olmasını tercih ettiğini belirten Hahn, AB'nin ekonomi dahil olmak üzere Türkiye ile olan tüm ilişkilerinde hukukun üstünlüğünün önemli rol oynamaya devam edeceğini söyledi.

Hahn, Avrupa Konseyi'nin Türkiye'de gündemdeki anayasal değişikliklerin Türk demokrasisi için "tehlikeli bir geri adım" olduğu şeklindeki endişelerini de paylaştığını belirtti. AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi, AB'nin üyelik dışındaki alanlarda işbirliğini geliştirme yoluna gitmesinin iki tarafın da yararına olabileceğini söyledi.





Referandum sürecinde Hollanda ve Almanya ile yaşanan diplomatik gerginlik ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın idam cezasının geri getirilmesi için referandum yapılabileceği yönündeki açıklamaları AB ile ilişkilerin gerilmesine sebep olmuştu.