İstanbul'da IŞİD operasyonu: 62 gözaltı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri IŞİD'e yönelik gece 01.00 sıralarında bir çok ilçede bulunan 17 adrese operasyon düzenledi.





TEM ekipleri çatışma bölgeleriyle bağlantılı olduğu belirlediği 4 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ile örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.





Yabancı uyruklu 58 kişinin sınırdışı işlemleri başlatıldı





Polis ayrıca operasyon yaptığı 17 adreste bulunan ve çatışma bölgelerine gideceğini değerlendirdiği yabancı uyruklu 58 kişiyi de gözaltına aldı. Gözaltına alınan yabancı uyruklu 58 kişi hakkında sınırdışı işlemleri başlatıldığı öğrenildi