Samanyolu Haber /Gündem / Akar: Kışlalar gerekirse hazineye devredilecek /23 Ocak 2019 13:23

Akar: Kışlalar gerekirse hazineye devredilecek

Şehir merkezlerindeki askeri alanların akıbetini TBMM gündemine taşıyan CHP'li Murat Bakan’a Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan yanıt geldi.

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 Akar, "Kullanılmasına ihtiyaç duyulmayan kışlalar gerektiğinde Hazine’ye devredilebilecektir” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, şehir merkezlerindeki askeri arazilerin boşaltılması ve boşaltılan alanların ne şekilde değerlendirileceği konusunu ilk olarak 2016 Eylül'ünde TBMM gündemine taşımıştı.

O dönem Başbakan Binali Yıldırım tarafından verilen yazılı yanıtta; komisyonun kurulduğu, kent merkezi dışına taşınacak askeri alanların seçiminde temel kriterlerin oluşturulduğu ve yerel yönetimlerden gelen taleplerin de dikkate alınmasını sağlayacak bir yöntem üzerinde çalışıldığı açıklanmıştı.

Şehir merkezlerinde bulunan ve taşınması planlanan askeri alanların akıbetini ve komisyonun çalışmalarının ne aşamada olduğunu tekrar meclis gündemine taşıyan CHP'li Bakan'a bu sefer Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yanıt verdi. Akar, verdiği yazılı yanıtta, "Bir kısım kışlalar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin devam eden ihtiyaçları çerçevesinde kullanılmaya devam edilecek, bir kısmı da kamu yararına olacak şekilde değerlendirilecektir. Kullanılmasına ihtiyaç duyulmayan kışlalar gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilmek üzere Hazine'ye devredilebilecektir" dedi.

'İZMİR'DEKİ ASKERİ BİRLİKLER TAŞINMAYACAK'

İzmir şehir merkezindeki askeri birliklerin şehir dışına taşınıp taşınmayacağına ilişkin son duruma dair ise "İzmir şehir merkezindeki askeri birliklerin şehir dışına taşınması ve arazilerin başka kurum ve kuruluşlara tahsisine ilişkin bir çalışma bulunmamaktadır" yanıtı verildi.

ÖZDERE'DEKİ ASKERİ ALANIN KATARLILARA SATILDIĞI İDDİASINA YANIT

İzmir Özdere'de bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait ve hali hazırda hizmete devam etmekte olan askeri kamp alanın Katarlılara satıldığı iddiaları kamuoyunun gündemine gelmiş, geçen eylül ayında konuyu TBMM gündemine taşıyan CHP'li Murat Bakan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtlanması istemiyle yazılı soru önergesi vermişti.

Söz konusu iddialara da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yanıt verdi. Satış iddialarını reddeden Akar, verdiği yazılı yanıtta "Özdere'de bulunan Hava Kuvvetleri Komutanlığı sorumluluğundaki Özdere Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı ile ilgili herhangi bir satış işlemi yapılmamış olup, kullanımına devam edilmektedir" ifadelerini kullandı.
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