Samanyolu Haber /Gündem / 'Türkiye Afganistan'dır, üst düzey cehalette en ilkel ülkelerden biridir' /23 Ocak 2019 13:09

'Türkiye Afganistan'dır, üst düzey cehalette en ilkel ülkelerden biridir'

Organ bağışına karşı sözleriyle gündeme gelen Prof. Celal Şengör, 'Biz her insanı kutsal addediyoruz, ben öyle addetmiyorum kardeşim' dedi.

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Prof. Dr. Celal Şengör, Halk TV'de katıldığı bir programda organ bağışı ile ilgili sarf ettiği sözlerinin doğru anlaşılmadığını ileri sürdü.

RS FM'de yayınlanan "Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle" programına katılan Prof. Şengör, organ bağışına karşı olmadığını ancak organlarının bir "dangalağa" verilmesini de istemediğini söyledi.

'HER İNSAN KUTSAL DEĞİLDİR'

Şengör, sözlerinin tamamının dinlendiğinde organ bağışı karşıtlığını içermediğini savunarak, "Ben organ bağışına taraftarım, çok hoş bir şey, buna mukabil cesetlerin gömülmesi aptalca bir şey. Benim vüducumun, parazit halinde yaşayan bir insana verilmesindense araştırma için kullanılması daha doğru olur. Biz her insanı kutsal addediyoruz, ben öyle addetmiyorum kardeşim" diye konuştu.

'ORGANIMI STALİN'E VERMEK İSTEMEM'

Şöngör, "Ben, bir organımı Stalin'e vermek istemem, herif 20 milyon adam öldürmüş" ifadelerini de kullanırken, eşine, "Öldüğümde vücudumu araştırma kurumuna hediye edin, istedikleri gibi kullansınlar" dediğini söyledi. "Elin dangalağını yaşatmanın anlamı yok" sözlerini yineleyen Şengör, "Sadece kendimden bahsediyordum. Elin dangalağını yaşatmaktansa bilimsel araştırma daha önemlidir" diye konuştu.

Sözlerinin medya tarafından çarptıldığını söyleyen Şengör, "Kızmıyorum, sokakta yürürken köpek gelip sizi ısırsa ne yapabilirsiniz?", Türkiye'de büyük bir cehalet olduğuna vurgu yaparak şöyle konuştu: "Türkiye, benim gördüğüm en ilkel, üst düzey cehalet düzeyinde, en gayrı medeni ülkelerden biri. Türkiye'de bikini giyilmesi, Mercedes'e binilmesi burayı ileri bir ülke yapmıyor. Türkiye Afganistan'dır, Türkiye benim gördüğüm en ilkel ülkelerden biridir, 1000 senedir adam gibi eğitim yok." 

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