Bayrak yaktı şikayetinde bulunulan AKP'li: Beni yıkmak isteyenler MHP'liler

AKP tarafından Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde belediye başkanlığı için aday gösterilen Ökkeş Kavak'ın 2009 seçimlerinde aday gösterilmediği için sinirlenip Türk bayrağı ve AKP bayraklarını yaktığı iddia edildi. Hakkındaki iddiaları yalanlayan Kavak, her seçim öncesinde kendisi üzerine bu tarz oyunların oynandığını söyledi.





Kavak kendisi için bu tarz yakıştırmaları yapanların ise MHP'de siyaset yapan kişiler olduğunu öne sürdü.





Haber342.com'un aktardığı, Kavak'a ait olan açıklama şöyle:





'5 YILDIR MHP'DE SİYASET YAPIYORLAR'





— 14 yıldır AKP'de gece gündüz çalışan bir insan adaylık verilmedi diye isyan eder mi? 2009'da bayrak yakan insanları disipline verip partiden ihraç etmezler miydi? O tutanak dedikleri paçavrayı 2014 yılı seçiminde yine beni engellemek için aday olduğumda düzenlediler. O tutanağın altında imzası olanların hiçbiri 5 yıldır AKP'de değil. MHP'de siyaset yapıyorlar.





SON SEÇİMDE AK PARTİ KAZANDI, MHP 2. OLDU





Nurdağı'nda, 2014 yerel seçimlerini AKP 8 bin 812 oy ile kazanmış, Mehmet Yıldırır başkanlık koltuğuna oturmuştu. MHP 6 bin 174, Saadet Partisi ise 4 bin 77 oy almıştı.