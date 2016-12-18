Samanyolu Haber /Dünya / Yemen'de intihar saldırısı: 23 asker öldü /18 Aralık 2016 14:20

Yemen'de intihar saldırısı: 23 asker öldü

Yemen'in güneyinde yer alan Aden kentindeki intihar saldırısında en az 23 asker öldü.

Yemen'de intihar saldırısı: 23 asker öldü


Yemenli askeri bir yetkilinin yaptığı açıklamaya göre, Aden'in el Ariş semtindeki Sulban askeri kışlası önünde maaşlarını almak için bekleyen askerlerin arasına giren canlı bomba üzerindeki patlayıcıları infilak ettirdi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

6 soruda Yemen krizi

Aynı bölgede 10 Aralık günü düzenlenden intihar saldırısında 48 asker hayatını kaybetmişti.
Saldırıyı Irak Şam İslam Devleti^nin (IŞİD) Yemen kolu üstlenmişti.
Ülkede El Kaide'yle bağlantılı gruplar da sık sık saldırı düzenliyor.


Aden kenti, devlet başkanlığı uluslararası toplum tarafından da tanınan Abdurabbu Mansur Hadi'ye bağlı askerlerin kontrolünde bulunuyor.
Hadi'ye bağlı askerler, 2014'te başkent Sana'nın kontrolünü ele geçiren Husilerle savaşıyor.

Birleşmiş Milletler'e göre Yemen'deki krizde 7 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

ABD ve İngiltere'nin desteklediği Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ülkedeki Husi kontrol bölgelerine geniş çaplı hava saldırıları düzenliyor.
Uluslararası gözlemciler bu hava saldırılarında sivil yerleşim alanlarının da hedef alındığı uyarısını yaparken, ülkedeki insani kriz de derinleşiyor.
Çatışmalar ve hava saldırıları nedeniyle 3 milyon Yemenli evini terk etmek zorunda kaldı.
14 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç.



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