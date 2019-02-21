Samanyolu Haber /Gündem / AİHM'den Hasankeyf başvurusuna red /21 Şubat 2019 13:16

AİHM'den Hasankeyf başvurusuna red

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Ilısu Barajı'nın önümüzdeki aylarda su tutmaya başlamasıyla birlikte sular altında kalacak Hasankeyf'te, kültürel mirasın korunması için yapılan şikayet başvurusunu reddetti.

SHABER3.COM

AİHM, Hasankeyf'te, kültürel mirasın korunması için Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Prof. Dr. Oluş Arık, Prof. Dr. Metin Ahunbay, Özcan Yüksek ve avukat Murat Cano’nun 22 Şubat 2006'da yaptığı başvuruyu bugün karara bağladı.

Euronews'ten Rahmi Gündüz'ün haberine göre AİHM üyelerinin çoğunlukla aldığı kararda, başvurunun "kabul edilemez " olduğu bildirildi.

Gerekçeli kararda, başvurunun, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) hükümlerine uygun olmadığı belirtilirken, üye ülkeler arasında evrensel kültür mirasının korunmasının AİHS'nin hükümlerine dahil edilmesi konusunda şu ana kadar fikir birliği ve ortak eğilim olmadığı kaydedildi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AİHM'den Hasankeyf başvurusuna red Sonraki Haber >>

Bir gün inşaallah bu kasvetli bulutlar sıyrılacak

Bir gün inşaallah bu kasvetli bulutlar sıyrılacak

Yaşa takılanlardan Erdoğan videosu

Yaşa takılanlardan Erdoğan videosu

Eyüp Sultan Camii'nde skandal: İmam Binali Yıldırım için cemaate dua ettirdi

Eyüp Sultan Camii'nde skandal: İmam Binali Yıldırım için cemaate dua ettirdi

Yarışta 21 araç birbirine girdi

Yarışta 21 araç birbirine girdi

İki kafadar dükkanı yakarken kendilerini yaktılar

İki kafadar dükkanı yakarken kendilerini yaktılar

'Af edersin 16 yıl sonra hıyar kuyruğuna mı geçecekti bu millet'

'Af edersin 16 yıl sonra hıyar kuyruğuna mı geçecekti bu millet'

Polisin gözaltına alırken taciz ettiği öğrenci konuştu

Polisin gözaltına alırken taciz ettiği öğrenci konuştu

Hocafendi'nin haftalık Bamteli sohbeti yayınlandı: Sonsuz Hamd olsun

Hocafendi'nin haftalık Bamteli sohbeti yayınlandı: Sonsuz Hamd olsun

CHP'den AKP'ye geçen Başkan: Baş tacısınız reisim, ellerinizden öpmeye gelmek istiyorum

CHP'den AKP'ye geçen Başkan: Baş tacısınız reisim, ellerinizden öpmeye gelmek istiyorum

'Bana bak... Siz keyif çaylarını dağıtıyor musunuz?'

'Bana bak... Siz keyif çaylarını dağıtıyor musunuz?'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:13:55