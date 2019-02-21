Samanyolu Haber /Gündem / İşsizlikten bunalıma giren genç intihar etti /21 Şubat 2019 13:20

İşsizlikten bunalıma giren genç intihar etti

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, 34 yaşındaki Saffet G., işsizlikten bunalıma girdi, tavana bağladığı atkıyla kendisini asarak yaşamına son verdi.

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Saffet G.'nin, ailesine "Ben hakkımı size helal ediyorum. Siz de bana hakkınızı helal edin. Biliyorum, sizi çok üzdüm. İşsizlikten bunaldım" yazılı bir not bıraktığı öğrenildi.

Tekirdağ'ın Velimeşe Mahallesi'nde anne ve ablasıyla birlikte yaşayan, uzun süredir de işsiz olduğu belirtilen Saffet G., gece evde yalnız olduğu sırada, tavana bağladığı atkıyla kendisini astı.

Eve gelen aile bireyleri, Saffet G.'yi tavana asılı bulunca jandarmaya haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Saffet G.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Saffet G.'nin, ailesine "Bana mezar yaptırmayın. Sadece bir mezar taşı olsun. Ben hakkımı size helal ediyorum. Siz de bana hakkınızı helal edin. Biliyorum, sizi çok üzdüm. İşsizlikten bunaldım" yazılı bir not bıraktığı öğrenildi.

Saffet G.'nin intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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