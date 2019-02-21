Samanyolu Haber /Gündem / AKP yanlısı gazeteci: Ali Babacan parti kuruyor /21 Şubat 2019 13:14

AKP yanlısı gazeteci: Ali Babacan parti kuruyor

AKP yanlısı gazeteci Abdulkadir Selvi, eski bakanlardan Ali Babacan'ın genel başkan olacağı bir partinin kurulması için çalışmaların yürütüldüğünü öne sürdü.

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Kurulacak partinin arkasındaki ismin eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül olduğunu iddia eden Selvi, "Yeni parti kurma çalışmaları için AK Partili eski bakanlardan bir heyet oluşturulduğu söyleniyor" diye yazdı.

Siyaset kulislerinde sık sık AKP'den ayrılan isimlerin yeni bir parti kuracağı iddia ediliyor. Selvi yeni partinin 1 Nisan sonrasında kurulacağını söylerken "Gül ve Babacan’ın parti kurma çalışması" başlığıyla (21 Şubat 2019) yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:

-Yeni parti için 1 Nisan’dan sonrası için tarih veriliyor, Ali Babacan’ın genel başkanlığını üstleneceği bir partiden söz ediliyor. Aslında partiyi kurduranın Abdullah Gül olduğu belirtiliyor. Yani perde arkasındaki lider Abdullah Gül. Yeni parti kurma çalışmaları için AK Partili eski bakanlardan bir heyet oluşturulduğu söyleniyor. Heyet, yeni partinin programını yazmaya başlamış. Parlamenter sistemi savunan bir parti öngörülüyormuş. 1 Nisan’dan itibaren partinin kuruluşunda yer almasını istedikleri isimlere teklif götürecekleri söyleniyor. Yeni partinin şansını AK Parti’nin yerel seçimlerde alacağı oy oranı belirleyecek. Abdullah Gül’ün kurduracağı partinin 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine göre hazırlık yaptıkları söyleniyor.

- Yeni parti kurma çalışmalarını yürütenlerin, eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu'yla da görüşerek "Biz yeni bir parti kuruyoruz. Birlikte çalışalım" teklifini götürecekleri söyleniyor. Abdullah Gül pek sıcak bakmasa da Ali Babacan'ın Davutoğlu konusunda ısrarlı olduğu ifade ediliyor. Zaten Gül ve Babacan'a yakın isimlerle Davutoğlu'nun da sık sık görüştüğü söyleniyor.
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