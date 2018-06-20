Türkiye ya S-400 alacak yada F 35









ABD senatosunun, bu hafta kabul ettiği yeni 2019 bütçe planında Türkiye'nin ABD yapımı F-35 uçaklarının üretimi programında yer almasının durdurulması öngörülüyor. Alman N-TV televizyonunun internet sitesinde yayınlanan makalede, böylece Ankara'nın uçak başına 120 milyon dolar ödemesi gerekeceği ve ABD'nin de savaş uçağı geliştirme tarihindeki en büyük darbeyi indirmiş olacağı ifade edildi.





Gelecekte Türk Hava Kuvvetleri'nin bel kemiğini oluşturacağı için Ankara açısından F-35 satın almanın S-400'lerle füze savunmasını güçlendirmesinden daha önemli olduğu ileri sürülen makalede, S-400'ün NATO'nun elindeki sistemlere entegre olamayacağı iddiası da yer aldı.





Makalede NATO'nun S-400'lerdeki radar sistemlerinin ABD'nin hayalet uçak teknolojisine sızabileceği endişesi taşıdığı da aktarıldı.





Ankara ile Washington arasındaki ilişkiler, Türkiye'nin Rusya'dan iki S-400 satın alma kararının ardından gerginleşti.