Samanyolu Haber /Gündem / AİHM’nin tutuklu gazetecilere ilişkin kararı yakında açıklanacak /19 Ekim 2017 11:20

AİHM’nin tutuklu gazetecilere ilişkin kararı yakında açıklanacak

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tutuklu gazeteciler ile ilgili karar verecek

SHABER3.COM

Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Aydın Engin Avrupa İnsan Hakları mahkemesinin Türkiye'deki gazeteciler hakkındaki kararını kısa süre içerisinde vereceğini söyledi.. Bugünkü yazısında Mahkeme sürecini detaylı şekilde anlatan Engin'e göre karar ay sonunda çıkabilir.. 


…Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) başta Cumhuriyet gazetesi çalışanları olmak üzere tutuklu gazetecilerin başvurularının tümünü tek bir dosyada birleştirdi. Ardından AKP hükümetine cevaplaması zor sorular yöneltti. 2 Ekim’e kadar da cevaplanmasını istedi. Zor sorulardı.

Nitekim 2 Ekim’e kadar AKP iktidarı bir cevap vermedi; veremedi ve sanki derin araştırmalar yapılıyormuş da yetişmemiş gibi ek süre istedi. Uzunca bir ek süre isteğiydi ve AİHM üç haftalık bir süre tanımakla yetindi. 24 Ekim’de hükümet cevap verdi verdi, vermezse AİHM o cevapları beklemeden karar verecek.

Aslında ben hükümetin o demir leblebi soruları cevaplamasından yanayım. En azından bana (bize, size, hepimize) birkaç günlük eğlence çıkar. Gülüşür, dalgamızı geçeriz.

Ancak hükümet cevap verse de vermese de AİHM’nin tutuklu gazetecilere ilişkin kararının eli kulağında. Yanılmıyorsam bu ay bitmeden elimizde olacak. Bilemedin bir hafta kadar daha uzar.
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