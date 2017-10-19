Perinçek: Dugin Melih Gökçek'e darbeyi önceden haber vermişti

Darbeden bizim de MİT’in de önceden haberi vardı







Perinçek itiraflarına şöyle devam etti: “Aleksander Dugin bize Türk askerinin olağanüstü bir hareketlilik içinde olduğunu söyleyince, bunu hükümete söylemesini belirttik. O da bize söylediklerini Ankara’ya gittiğinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’e söyledi” ifadelerini kullandı. Perinçek, Hükümetin darbe girişiminden önceden haberi olduğunu söyledi.





Perinçek konuşmasında şunları söyledi:





TAYYİP ERDOĞAN’I TESLİM ALDIĞIMIZ ŞURADAN BELLİ





“Tayyip Erdoğan her konuda bizim çizgimize geldi demiyoruz. Bağımsızlık, İran’la, Irak’la Suriye ile bizim söylediklerimize geldi. Avrasya konusunda bizim söylediklerimize geldi. Her konuda bizim söylediğimize gelse, gelir partimize üye olur.





Türkiye’de parlamenter rejim geleneği var. Başkanlık sistemi Türkiye’de yürümeyecek. Başkan olabilir. Ancak bu sistem yürümeyecek. Tekrar parlamenter sistem gelecek.





Tayyip Erdoğan’ı teslim aldığımız şurdan belli. Tayyip Erdoğan F… taraftarıydı, şimdi F…’cülerle mücadele ediyor.





Tayyip Erdoğan BOB eşbaşkanıydı. Şimdi ABD onu devirmeye çalışıyor.





Erdoğan’ı getirdiğimiz çizgi bağımsızlık çizgisi, ABD’ye kafa tutmak gibi bizim çizgimiz. Atatürk devriminin bağımsızlık mücadelemizin başarısı. Bu başarımıza dikkat çekiyorum. Kendimize güven duymamız lazım. Türkiye’nin birikimi onu bu noktaya getirdi.





BAĞIMSIZ YARGIYA DESTEK VERELİM





Bugünkü yargı hükümetten bağımsızdır. Türk yargısı altın çağını yaşıyor. Bağımsız yargıya destek verelim. Danıştay Başkanının Kılıçdaroğlu ile polemiğe girmesini doğru bulmuyorum. Ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu’nu tutuklayacak bir yargı Türkiye’de yoktur.





DARBE OLACAĞI GÖKÇEK’E SÖYLENDİ





Bize askerler darbe olacağını söyledi. Dugin bize Türk askerinin olağanüstü bir hareketlilik içinde olduğunu söyleyince, bunu hükümete söylemesini belirttik. O da bize söylediklerini Ankara’ya gittiğinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’e söyledi. Hükümetin darbe teşebbüsünden önce haberi vardı. Ben biliyorsam bunu MİT bilmez olur mu.”