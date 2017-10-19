Çad'a pasaport kağıdı bittiği için Trump'ın seyahat kısıtlaması listesine eklenmiş

Afrika ülkesi Çad'ın ABD Başkanı Trump'ın seyahat kısıtlaması listesine girmesine bir idari sorunun neden olduğu ortaya çıktı.
Buna göre pasaportlarda kullanılan kağıdın Çad'da bitmesi nedeniyle ABD, kendisine örnek gönderilmediği gerekçesiyle güvenlik alanında işbirliği yaptığı bu ülkeyi yeni listeye dahil etti.
Associated Press'in (AP) haberine göre geçen ay Çad'ın Kuzey Kore, İran, Libya, Somali, Suriye, Yemen ve Venezüella'nın yer aldığı listeye eklenmesi ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) Çadlı liderlere ve Fransa'ya kadar herkesi şaşırttı.
Zira ABD yönetimi Çad'ın terörle mücadeledeki işbirliğini özellikle de Nijerya'dan yayılan Boko Haram militanlarına karşı olan mücadelesini övüyordu.
ÇAD, ESKİ PASAPORTLARININ ÖRNEĞİ GÖNDERMEYİ ÖNERDİ ANCAK REDDEDİLDİ
Trump yönetiminin ABD'ye gelecek olan kişileri düzgün şekilde kontrol edebilmesi için Çad ve diğer tüm ülkelerden güvenlik standartlarına uygun olduklarını kanıtlamaları istendi.
Aranan şartlar arasında ülkelerin güncel pasaport örneklerini göndermesi de vardı. Bu sayede ABD İç Güvenlik Bakanlığı pasaportların güvenli olup olmayacağını inceleyecekti.
Ancak ABD'li yetkililerin aktardığına göre, özel pasaport kağıdı stoğu tükenen Çad verilen süre içinde pasaport örneği gönderemedi, bunun yerine aynı türdeki pasaportun eski bir versiyonunu göndermeyi önerdi.
Ancak bu teklif ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nı ikna etmedi.
'BAŞKA SORUNLAR DA VAR'
Daha önce Çad'ın 'birkaç ay içinde' listeden çıkarılabileceğini söyleyen Trump'ın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster, geçen hafta Çad lideri İdris Debi'yi bu konuda arasa da henüz ülke listeden çıkarılmadı.
AP'nin aktardığına İç Güvenlik Bakanlığı pasaport kağıdının yanısıra başka sorunlar olduğunu da belirtiyor.
Bakanlık sözcüsü David Lapan "Çad'a uygulanan kısıtlamalar pasaport örneği konusundan fazlasıyla ilgili. Çad terörizm ve kamu güvenliğiyle ilgili yeterince bilgi sağlamıyor" dedi.
ABD'nin konu hakkında bu ülkeyle yakından çalıştığını da belirten sözcü, "Çad'ın daha güvenli seyahat belgeleri hazırlaması ve diğer iyileştirmeleri yapmasını görmeyi istiyoruz" ifadelerini kullandı.
DIŞİŞLERİ VE SAVUNMA BAKANLIĞI BİLGİLENDİRİLMEDİ İDDİASI
Konuyla ilgili adının açıklanmasını istemeyen bir Kongre yetkilisi ise AP'ye yaptığı açıklamada İç Güvenlik Bakanlığı'nın Dışişleri ve Pentagon'ndan tavsiye almadan Çad'ı listeye aldığını belirtti.
Yetkili, diğer ulusal güvenlik kurumlarının bu kararı öğrenince şiddetli şekilde itiraz ettiğini ancak itirazlarının kabul edilmediğini vurguladı.