Çad'a pasaport kağıdı bittiği için Trump'ın seyahat kısıtlaması listesine eklenmiş

Afrika ülkesi Çad'ın ABD Başkanı Trump'ın seyahat kısıtlaması listesine girmesine bir idari sorunun neden olduğu ortaya çıktı.

Buna göre pasaportlarda kullanılan kağıdın Çad'da bitmesi nedeniyle ABD, kendisine örnek gönderilmediği gerekçesiyle güvenlik alanında işbirliği yaptığı bu ülkeyi yeni listeye dahil etti.





Associated Press'in (AP) haberine göre geçen ay Çad'ın Kuzey Kore, İran, Libya, Somali, Suriye, Yemen ve Venezüella'nın yer aldığı listeye eklenmesi ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) Çadlı liderlere ve Fransa'ya kadar herkesi şaşırttı.





Zira ABD yönetimi Çad'ın terörle mücadeledeki işbirliğini özellikle de Nijerya'dan yayılan Boko Haram militanlarına karşı olan mücadelesini övüyordu.





ÇAD, ESKİ PASAPORTLARININ ÖRNEĞİ GÖNDERMEYİ ÖNERDİ ANCAK REDDEDİLDİ





Trump yönetiminin ABD'ye gelecek olan kişileri düzgün şekilde kontrol edebilmesi için Çad ve diğer tüm ülkelerden güvenlik standartlarına uygun olduklarını kanıtlamaları istendi.





Aranan şartlar arasında ülkelerin güncel pasaport örneklerini göndermesi de vardı. Bu sayede ABD İç Güvenlik Bakanlığı pasaportların güvenli olup olmayacağını inceleyecekti.





Ancak ABD'li yetkililerin aktardığına göre, özel pasaport kağıdı stoğu tükenen Çad verilen süre içinde pasaport örneği gönderemedi, bunun yerine aynı türdeki pasaportun eski bir versiyonunu göndermeyi önerdi.





Ancak bu teklif ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nı ikna etmedi.





'BAŞKA SORUNLAR DA VAR'