130 ton altın nereye gitti?

Tonlarca altın nereye gitti?





Milliyet Gazetesi Yazarı Güngör Uras patlayan altın ithalatını yazdı.





İşte Uras’ın bugünkü yazısı:





Altın sevdamız birden bire gene arttı. Yurt dışından devamlı altın ithal ediyoruz. Yılın ilk 5 ayında altın ithalatı 128 tona ulaştı. Biz 2015 yılının tamamında 48 ton, 2016 yılının tamamında 106 ton altın ithal etmiştik. 2016 yılında ilk 5 ayda altın ithalatı 26.5 tondu.





Ne oldu da bu yıl ithalatta böyle bir artış ortaya çıktı? İlk 5 ayda 26.5 ton yerine 128.3 ton ithalat gerçekleştirildi…





Gümrük ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre, 2016 yılında altın ve diğer kıymetli madenler ihracatı 5.6 milyar dolar, 2017 yılında 5.1 milyar dolar. İhracat rakamlarına göre, ithal altınların büyük kısmı yurt içinde kalmış durumda.





Acaba darphanede sikke ve Cumhuriyet altını basımı için kullanılan altın miktarı ne kadar?





Darphane'de yılın ilk 5 ayında 18.4 ton altın, sikke ve Cumhuriyet altınına dönüştürüldü. Geçen yılın ilk 5 ayında Darphane'de kullanılan altın 7.9 tondu.













TALEP GİDEREK CANLANDI





Demek ki, halkımızın ilk 5 ayda sikke ve Cumhuriyet altını talebi geçen yıla göre artmış durumda.





İlgi çeken gelişme mayıs ayında hem aylık ithalatın artması, hem de Darphane'de basılan altın miktarının artması.





Darphanede basılan altın miktarı artıyor ama, Darphane'de kullanılan altın toplam ithalatın yüzde 15'i dolayında…





Acaba halkımız altın satın alarak bankalardaki hesaplarında mı muhafaza ediyor?





BDDK'nın aylık verilerine göre, yurtiçinde yerleşik gerçek kişilerin bankalardaki altın hesaplarındaki altının değeri ocak ayında 4.3 milyar dolarken, nisan ayında 4.8 milyar dolara yükselmiş. Demek ki, halkımız bankalardaki hesaplarında muhafaza etmek için önemli miktarda altın satın almamış.





Yılbaşından bu yana altının gram fiyatındaki değişime bakıyoruz. Altının gramı 140 TL ile 145 TL arasında gidip geliyor.





FİYATLAR ARTMIYOR





Dışarıda altın fiyatlarında büyük dalgalanma olmaması içeride dolar fiyatının belli koridorda gidip gelmesi, altın fiyatının da belli koridorda kalmasını sağlıyor.





Yaz geldi. Nişan, düğün, sünnet mevsimi başladı. Bu mevsimde sikke ve Cumhuriyet altını ile takılık mücevher altına, bilezik altına talep artar. Ancak bu yılın ilk 5 ayındaki ve özellikle mayıs ayındaki altın ithalat rakamları, alışılmış talebin üzerinde bir altın talebini işaret ediyor.





İthal edilen altınlar ihracata gitmiyor. Darphane'de basılan altın miktarında artış var ama, Darphane'de basılan altın ithal altının sadece yüzde 15'i büyüklüğünde. Bankalardaki altın hesaplarında artış yok.





O zaman ithal edilen altınlar nereye gitti, gidiyor? Halkımız külçe altını alarak cebinde taşıyamaz, evinde saklayamaz. Kuyumcular durup dururken altın stok etmeye başlayamaz.





İyi de ton ton altın, 128 ton altın nereye gitti?