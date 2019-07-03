AİHM 10 günde cevap verdi, Türkiye’den tek cevap yok

Son dönemde kaçırılan 6 kişiden biri olan Erkan Irmak’ın eşi Nilüfer Irmak yaşadıklarını TBMM İnsan Hakları Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun youtube üzerinden yaptığı yayınına katıldı. 136 gün önce katılan eşini bulmak için başvurulacak her makama müracat ettiklerini ancak cevap alamadıklarını kaydeden Nilüfer Irmak, ‘AİHM’den 10 günde cevap aldık, Türkiye’deki kurumlardan tek bir cevap alamadık.” dedi.





İstanbul’da kaçırılan Erkan Irmak’ın kaçırılmasının üstünden 136 gün geçtiğini hatırlatan Gergerlioğlu, evinden çıktığında üstüne atlayarak onu derdest ettiklerini belirtti.





HUKUK DEVLETİNDE GÖZALTI SÜRELERİ BELLİDİR





Gergerlioğlu, “Bir hukuk devletinde gözaltı süreleri yöntemleri bellidir. Legalite dışında yaşanan her olayla ilgili mutlaka açıklama yapılmalı. Bu ülkenin her yanında MOBESE kameraları var, bu kişilerin bulunması çok kolay. Bu açıdan adım atılmalı artık. Gökman Türkmen Antalya’dan 5 ay önce kaçırıldı. Kaçırılan 6 kişinin ismi bir dosyada yer alıyordu." dedi.





Gergerlioğlu, "Özgür Kaya Ankara’dan 5 ay önce kaçırıldı. Yasin Uğan da aynı zaman diliminde kaçırıldı. Halen bir açıklama yapılmadı. Mustafa Yılmaz 128 gündür kayıp. Defalarca bu fotoğrafları gösteriyorum. TBMM’de bunları gösterdim, nerede bu insanlar açıklama yapın, dedim. Yine ses seda yok. Burası nasıl bir ülke anlamak mümkün değil. Salim Zeybek de 126 gündür kayıp. Ulusal ve uluslararası baskılar maalesef sonuç vermedi, onlar hala bulunamadı. Bizim için bu konu namus konusu. Hayat hakkı insanların en önemli hakkıdır. Elimizden geleni sonuna kadar yapacağımızı ilan ediyoruz.” ifadelerini kullandı.





HIZLA İKİ KİŞİ YAKLAŞTI





Erkan Irmak’ın eşi Nilüfer Irmak da yaşananları şöyle aktardı: “Eşim zaten evde duramıyordu. İşkence, sorgusuz sualsiz olaylar olduğunu bildiği için eve uğramıyordu. O akşam geldi. Oynadı çocuklarla, muhabbet ettik. 11.03’te yolcu ettim. Yol çalışması olan yeri geçti. Evimizin oradaki ortaokul köşesinde yaklaştığında hızla 2 kişi yaklaştı. Camdan yaşananları gördüm, koştular. Ses edemiyorum. Büyük oğlum söylesene anne giderdik dedi. Sabaha kadar uyumadık tabi."





Irkam şöyle devam etti: "Bir avukata gittik. 24 saat beklerler dedi. Emniyet aldıysa gelirler bilgi verilir dendi. Eşimin yakalama kararı olduğunu bilmiyordum bunlar yaşanırken öğrendim. Bekliyorum gelsin biri izah etsin. Olmadı. Emniyet, karakola başvurduk, Vatan emniyete gittik. Anayasa Mahkemesi, savcılıklara başvurduk. Başta güzel ilgileniyorlardı, devlete güveniyorsun yani. Ertesi hafta sert çıkmaya başladılar dedi avukat."





Nilüfer Irmak, "Bu dosyaya biz müdahale edemiyoruz demişler. Dosyanız Ankara’ya istendi, oraya gönderdik, demiş. Diğer 4 kişinin de dosya numaraları aynı çıktı. Dosyaya gizlilik kararı olduğu söylendi, bilgiye ulaşamadık. Başvurulabilecek bütün makamlara, Emniyet, İçişleri Bakanlığı her yere başvurduk, hiçbir cevap alamadık. AİHM’e başvurduk, 10 gün içinde cevap aldık oradan. Türkiyedeki kurumlardan cevap alamadık. Adalet Bakanlığı’nın AİHM’e cevap vermesi gerekiyor. Onu da vermediler.” dedi.



