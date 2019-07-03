Samanyolu Haber /Teknoloji / Whatsapp sağlığa yararlı mı? /03 Temmuz 2019 10:51

Whatsapp sağlığa yararlı mı?

Önceki çalışmalarda, sosyal medyanın psikolojik açıdan zararlı sonuçları olabileceği ortaya çıkmıştı.

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Whatsapp ve diğer sosyal medya uygulamaları düşünülenin aksine, insan sağlığı için yararlı olabilir. Edge Hill Üniversitesi’nden akademisyenlerin yaptığı yeni bir araştırma, WhatsApp’ta arkadaşlarla ve aileyle zaman geçirmenin psikolojik açıdan sağlıklı olduğunu keşfetti.İndependent’te yer alan habere göre, araştırmaya katılan Whatsapp kullanıcıları özgüvenlerinin arttığını ve yalnızlık hissinin azalttığını belirtti. Edge Hill Üniversitesinin psikoloji alanında yetkin bilim insanlarından Dr. Linda Kaye, “Sosyal medyada vakit geçirmenin sağlığımız üzerindeki etkilerine dair çok fazla tartışma var. Ve bu etkilerin düşündüğümüz kadar kötü olmadığını fark ettik” dedi. Kaye sözlerine şöyle devam etti: İnsanların Whatsapp’ta harcadığı zaman aileleri ve arkadaşlarına daha yakın hissetmelerini sağlıyor. İlişkilerini algılayışları iyi yönde değişiyor. Dr. Kaye araştırmayı şu sözlerle açıkladı: Araştırma, Whatsapp gibi sosyal teknolojilerin mevcut ilişkileri ve iletişim fırsatlarını canlandırabileceğini fikrini güçlendirdi.
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