Samanyolu Haber /Gündem / Ahmet Şık ile Mahkeme Başkanı arasında olay çıktı /25 Aralık 2017 14:19

Ahmet Şık ile Mahkeme Başkanı arasında olay çıktı

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarıyla ilgili davada, 5'i tutuklu 20 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Duruşmada Ahmet Şık ile hakim arasında "siyasi savunma" tartışması yaşandı. Tartışmanın ardından duruşma salonu boşaltıldı.

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İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet Şık, Akın Atalay, Murat Sabuncu, Ahmet Kemal Aydoğdu, Yusuf Emre İper ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Gelen evrakların okunduğu duruşmada, Cumhuriyet gazetesi eski yayın danışmanı Doğan Satmış, tanık olarak ifade verdi.

HAKİM İLE ŞIK ARASINDA "SİYASİ SAVUNMA" GERGİNLİĞİ

Daha sonra söz alan sanıklardan Ahmet Şık. savunma yapmak istediğini söyledi.

Savunmasına başlayan Şık, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in ülke nüfusunun yüzde 8'nin şüpheli durumda olduğuna ilişkin bir açıklama yaptığını belirterek, "Çocuk ve engellileri çıkardığınız da bu rakam aslında ülke nüfusunun yüzde 15'inin devlet nezdinde şüpheli görüldüğü anlamına gelir" ifadesinde bulundu.

Savunmasının devamında "Karşımıza çıkan tablo şöyle; çoğulculuğa değil çoğunlukçuluğa sırtını dayayarak memleketin kendinden olmayanlarına değişik biçimlerde ve düzeyde terörist muamelesi yapan bir iktidar var. Terörist muamelesini akıl almaz suçlamalara dönüştüren iktidar güdümünde bir yargı var" dedi.

Şık, mahkeme başkanı Abdurrahman Orkun Dağ tarafından siyasi savunma yaptığı gerekçesiyle uyarıldı.

Başkan, "Bu şekilde devam edeceksen sözünü keseceğim" dedi.
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