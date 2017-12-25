Samanyolu Haber /Gündem / Siirt'te vurulan uzman çavuşu çalışma arkadaşı vurmuş /25 Aralık 2017 14:39

Siirt'te vurulan uzman çavuşu çalışma arkadaşı vurmuş

Siirt Emniyet Müdürlüğü, dün akşam saatlerinde ağır yaralanan uzman Çavuş H.N' yi vuran kişinin de bir uzman çavuş olduğunu açıkladı.

Siirt'te vurulan uzman çavuşu çalışma arkadaşı vurmuş

Siirt Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Uzman Çavuş G.T., dün saat 17.45'te, Güres Caddesi üzerindeki banka şubesinin önünde borçlu olduğu Uzman Çavuş H.N.'ye tabancasıyla 3- 4 el ateş etti. Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli G.T., H.N.'yi vurduktan sonra olay yerinden kaçtı. Evine giden G.T., polisi arayarak, H.N.'ye kendisinin ateş ettiğini söyledi. G.T.'nin bulunduğu adrese gelen polis ekipleri, uzman çavuşu gözaltına aldı. Olayda kullanılan silah ise evde bulundu.

Öte yandan emniyetin açıklamasında, silahla vurularak yaralanan ve kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Uzman Çavuş H.N.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği kaydedildi. Konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla soruşturma başlatıldığı belirtildi.
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