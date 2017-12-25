Samanyolu Haber /Gündem / Tunuslu kadınlara 'ayrımcılık' yapmakla suçlanan Emirates Havayolu'na yasak /25 Aralık 2017 14:02

Tunuslu kadınlara 'ayrımcılık' yapmakla suçlanan Emirates Havayolu'na yasak

Tunuslu kadınları uçuşlarına almayı reddederek "ayrımcılık" yapmakla suçlanan Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Emirates havayolu şirketine ait uçakların başkent Tunus'a iniş yapması yasaklandı.

Tunuslu kadınlara 'ayrımcılık' yapmakla suçlanan Emirates Havayolu'na yasak



Pazar günü yapılan açıklamada Tunus Ulaştırma Bakanlığı, BAE'li uçak şirketi "uluslararası hukuk ve anlaşmalara" uygun bir çözüm bulana dek bu uygulamanın süreceğini açıkladı.

Yerel basında Emirates havayolu şirketiyle seyahat etmek isteyen bazı Tunuslu kadınların vizeleriyle ilgili ek işlemlere tabi tutulduğu, uçuşlarının da ertelendiği yönünde haberler yer almış, sosyal medya kullanıcıları da tepki göstermişti.

Geçtiğimiz günlerde Tunus yetkililerince, BAE'nin Tunuslu kadın yolcuların ülkelerine girmesini ya da buradan transit seferlerle uçmasını yasakladığı açıklandı.

BAE: Güvenlik istihbaratı aldık

İnsan hakları kuruluşlarının Tunuslu kadınları hedef almakla ve "ırkçılık" ve "ayrımcılık" ile suçladığı BAE , bir "güvenlik istihbaratı" nedeniyle uçuşlarda rötar olduğunu öne sürdü.

BAE'nin Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Kargaş Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Tunuslu kardeşlerimizle bazı özel prosedürler gerektiren güvenlik istihbaratıyla ilgili görüştük. Tunuslu kadınları önemsiyor ve onlara saygı duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Tunus ve BAE arasındaki ilişkileri, etkileri 2011 yılında zirveye ulaşan Arap Baharı nedeniyle gerilmişti.

İki ülke o zamandan beri ilişkilerini tamir etmeye çalışıyor.

Tunus'un iktidardaki İslamcı Ennahda partisinin BAE'nin Suudi Arabistan ve Bahreyn'le beraber "teröre destek verdiği" suçlamasıyla saf dışı bıraktığı Katar'la da yakın ilişkileri olduğu biliniyor.
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