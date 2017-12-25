Tunuslu kadınlara 'ayrımcılık' yapmakla suçlanan Emirates Havayolu'na yasak









Pazar günü yapılan açıklamada Tunus Ulaştırma Bakanlığı, BAE'li uçak şirketi "uluslararası hukuk ve anlaşmalara" uygun bir çözüm bulana dek bu uygulamanın süreceğini açıkladı.





Yerel basında Emirates havayolu şirketiyle seyahat etmek isteyen bazı Tunuslu kadınların vizeleriyle ilgili ek işlemlere tabi tutulduğu, uçuşlarının da ertelendiği yönünde haberler yer almış, sosyal medya kullanıcıları da tepki göstermişti.





Geçtiğimiz günlerde Tunus yetkililerince, BAE'nin Tunuslu kadın yolcuların ülkelerine girmesini ya da buradan transit seferlerle uçmasını yasakladığı açıklandı.





BAE: Güvenlik istihbaratı aldık





İnsan hakları kuruluşlarının Tunuslu kadınları hedef almakla ve "ırkçılık" ve "ayrımcılık" ile suçladığı BAE , bir "güvenlik istihbaratı" nedeniyle uçuşlarda rötar olduğunu öne sürdü.





BAE'nin Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Kargaş Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Tunuslu kardeşlerimizle bazı özel prosedürler gerektiren güvenlik istihbaratıyla ilgili görüştük. Tunuslu kadınları önemsiyor ve onlara saygı duyuyoruz" ifadelerini kullandı.



