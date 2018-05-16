Ahmet Hakan'ın hedef gösterdiği oyuncu Barış Atay gözaltına alındı

Atay, bu sabah saat 06.00’da evine gelen polisler tarafından gözaltına alınırken neden gözaltına alındığına dair herhangi bir bilgi yok.







Avukat Efkan Bolaç, Atay'ın gözaltına alındığını Twitter'dan duyuran isim oldu. Bolaç, "Nihayet Barış Atay'ı gözaltına aldırmayı başardılar. Birilerine yargılanacaksın demek veya affetmiyorum demek ne zamandır suç oldu?" diye yazdı.





Bolaç, Evrensel’e yaptığı açıklamada Atay’ın Fatih Vatan Caddesi üzerindeki Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne götürüldüğünü, gözaltı gerekçesinin henüz açıklanmadığını söyledi. Bolaç, gözaltı gerekçesinin son günlerde yaşanan tartışmalarla ilgili olmasının yüksek ihtimal olduğunu söyledi ve evde arama yapılmadığını belirtti.







Atay son olarak madenci yakınını tekmeleyen Yusuf Yerkel'in özrüne karşı 'yargılanacaksın' demiş, bu çıkışı sosyal medyada destek bulmuştu.





Bu sözlerinin ardından Hürriyet yazarı Ahmet Hakan ise köşe yazısında Atay'ı ve bu sözlerini hedef alarak "Lütfen bu adama haddini bildiriniz" ifadesini kullanmıştı.







