Samanyolu Haber /Ekonomi / Öğretmenlerin ücretleri bu ay yatmadı... Hazinede para mı yok? /16 Mayıs 2018 09:30

Öğretmenlerin ücretleri bu ay yatmadı... Hazinede para mı yok?

Bu ay ilk kez milyonlarca öğretmenin ek ders ücretleri yatırılmadı. Öğretmenler ise mağdur durumda.

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Öğretmenlerin zorunlu olarak haftalık girmesi gereken ders saatinin dışında kalan saatlere devletin ders başına ödediği ücret öğretmenlerin ham maaşından harici olup farklı zamanlarda yatıyor. Öğretmenler, her ayın 1'inden itibaren bir önceki ayın ek ders ücretlerini almaya başlıyor. Ek ders ücretlerinin ödenmesi genelde her ayın ilk 5 günü içerisinde öğretmenin ilgili banka hesabına yatırılıyor. Ancak, ayın 15'i olmasına rağmen, bu ay öğretmenlerin henüz ek ders ücretlerinin yatırılmadığı ortaya çıktı.

Eğitim İş Genel Özlük ve Hukuk sekreteri Maksut Balmuk ise Odatv sitesine yaptığı açıklamada olayı doğrulayarak, "Bu ay yaşanan bu gecikme her ne kadar, 'sistem değişikliği yapıyoruz' diye açıklanıyorsa da akıllara, 'hazinede para mı kalmadı' sorusunu getiriyor" diyor.

Balmuk'un yaptığı açıklama ise şöyle:

"Öğretmen maaşları yatmadı. Öğretmenlerin ek dersi neden yatmıyor? 

Her ayın ilk günü yatması gereken ek ders ücreti maalesef her ay ilini, ilçesine göre değişen tarihlerde yatmaktayken, öğretmenler bundan şikayetçiyken ayın 10'u olduğu halde halen hesaplara yatmadı. 

Bu ay yaşanan bu gecikme, her ne kadar, 'sistem değişikliği yapıyoruz' diye açıklanıyorsa da akıllara, 'hazinede para mı kalmadı' sorusunu getiriyor.

Çünkü hiç kimse ne zaman yatırılacağına dair bilgi vermiyor. Derken bugün 15 Mayıs ve birçok yerde öğretmenlerin maaşları yatmadı.

Halen ek ders ücreti alamayan öğretmenler var. Yetkililer ise sessiz..."
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