Erdoğan açıkladı: Türkiye'de özgürlük var ama parası olana

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan "Ey Batı, siz bunları savundunuz be. Sizin bu dünyada özgürlük diye bir derdiniz yok, sıkıntınız yok. Özgürlük bu değil ya. Özgürlük, bu insanlara insanca yaşama erdemini huzurlarına getirmek. Özgürlük Marmaray'dan geçer, Avrasya Tüneli'nden geçer, özgürlük Osmangazi Köprüsü'nden geçer, özgürlük inşallah dünyanın en büyük havalimanından geçer" diye konuştu.







Milliyet Gazetesi Yazarı Mehmet Tezkan bugünkü yazında anlattığı bir hadise ile Erdoğan'ın köprü otoyol açıklamasını yorumladı.





İşte Tezkan'ın analizi









Özgürlük parası olana!





Sabah arkadaşım aradı.. Trafik nedeniyle karşıya geçerken bu kez üçüncü köprüyü denedim acayip kazık dedi..

Fişinin fotosunu da yolladı..

Tarih: 19.01.2017

Saat: 08.25.

Fiş no: 0129

Köprü geçişi: 9.90

Otoyol geçişi. 17.90

TOP. KDV : 3.46

Toplam: 27.80

***

Dönüşte de aynı ücreti ödeyecek miyim? diye sormuş..

Köprü parasız demişler; otoyol ücretli..

Sonuç; gidiş, geliş 45 lira..

Çok para..

***

Diyor ki; yol bomboş.. Ne gelen var ne giden..

Birinci köprü adam adım, ikinci köprü adım adım.. Araçlar tampon tampona..

Çünkü 7 lira..

Üçüncü köprü hep pahalı hem uzak..

45 lira nerde, 7 lira nerde..

Devlet günde 135 bin araç geçişini dolar üzerinden garantiledi.. Dörtte biri bile geçmiyordur..

Kamyon, TIR ve otobüslere zorunlu olmasa onlar da geçmeyecek..

***

Avrasya tüneli de aynı; boş..

Gidiş 17 lira, dönüş 17 lira..

34 lira eder; kim geçer?.

Devlet 68 bin 500 araç geçişini garanti etti..

***

Cumhurbaşkanı dün muhtarlara hitap ederken özgürlüğün köprülerden, tünellerden geçtiğini söyledi; ‘Özgürlük Avrasya tünelinden geçer’ dedi..

Parası olana tabii..

***

24 yıl böyle.. Köprüden geçiş dolarla.. Büyük havalarla yapılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü de Avrasya Tüneli de fiyasko oldu!..