Samanyolu Haber /Gündem / Ahmet Davutoğlu Konya mitinginde ortaya çıktı /14 Nisan 2017 15:51

Ahmet Davutoğlu Konya mitinginde ortaya çıktı

Uzun zamandır ortada gözükmeyen Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu Erdoğan'ın Konya mitinginde ortaya çıktı

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Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu Konya mitingine katılacak mı katılmayacak mı tartışması sona erdi. AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Konya mitingine katılıp kürsüye çıktı.

Referandum kampanyası boyunca gözlerden uzak duran eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, halk oylamasına iki gün kala mesajını verdi. Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya mitingine katıldı. 

Doğrudan 'Evet' oyu istemeyen Davutoğlu, "Söz de karar da sadece milletindir. O karar ne olursa olsun başımızın tacıdır" ifadelerini kullandı.
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