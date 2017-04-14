Erdoğan: Deniz Yücel iade edilmeyecek

Erdoğan, Yücel'in Almanya'ya iade edilmesine de değindi, "Hiçbir surette olmayacak, ben bu makamda olduğum sürece asla" dedi.







Erdoğan, Almanya'nın Türk hükümetinin talep ettiği Türk vatandaşlarını iade etmediğini ifade ederek, "Onlar ne tür muamele yaparlarsa aynı muameleyi bizden görecekler. Onlardan herhangi birisi bizim elimize düşerse, aynı muameleyi görürler" şeklinde konuştu.





Türkiye Cumhurbaşkanı ayrıca, "Dedim ki 'Sayın Merkel, önce çıksın yargılansın. Herhangi bir şey yoksa bizim mahkemelerimiz, sizin mahkemelerinizden daha adildir. Bir şey diyemedi o gün. Daha sonra geldi mahkemeye çıktı ve mahkeme tutukladı. Şu anda içerde" dedi.





Erdoğan, gazeteci Deniz Yücel'in PKK ile bağlantısı olduğu iddialarına yönelik de bir kez daha “Elimizde görüntüler, her şey var. Bu tam bir ajan terörist" yanıtını tekrarladı.





Gazeteci Deniz Yücel, ifade vermek üzere kendi isteğiyle gittiği savcılık sorgusunda 14 Şubat'ta gözaltına alınmıştı. Yaklaşık iki hafta gözaltında tutulan Yücel 27 Şubat'ta Türkiye'de yaptığı haberlerinde "terör propagandası yapmak ve halkı kin ve düşmanlığı tahrik etmek" suçlamalarıyla tutuklanmıştı.





Federal hükümet Deniz Yücel'in serbest bırakılması için girişimlerini sürdürürken, 4 Nisan'da Alman yetkililer ilk kez tek kişilik hücrede kalan Yücel ile görüşme izni almıştı.





Deniz Yücel, geçen çarşamba günü cezaevinde kız arkadaşı Dilek Mayatürk ile evlenmişti. Bu sayede Yücel cezaevinde bir kişi ile daha görüşme hakkına kavuştu.