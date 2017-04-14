Samanyolu Haber /Gündem / 'Haddini bil haddini. Bilmezsen haddini, patlatırlar enseni' /14 Nisan 2017 15:49

'Haddini bil haddini. Bilmezsen haddini, patlatırlar enseni'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da düzenlediği mitingde yine "Hayır" diyen yurttaşları hedef aldı.

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Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar şöyle:

Biz Konya'nın geçmişine ve bugüne sahip çıkarken CHP'nin Konya vekilinin söylediği sözleri duydunuz değil mi? Evet diyenleri İzmir'den denize dökeceklermiş. Eyy gafil, haddini bil haddini. Bilmezsen haddini, patlatırlar enseni. Sen bu milleti ne zannediyorsun? Eminim Konyalı bu densize pazar günü haddini bildirecektir.CHP Genel Başkanı, eski Genel başkanları ve vekilleri olarak pusulayı şaşırmış durumda. Milletimizin özü çürük olanlarla işi olmaz. Bunların derdi büyük. Türkiye'nin yönetim sistemi değişince artık milletin karşısına çıkacak yüzleri kalmayacağını çok iyi biliyorlar.

Avrupa'nın AGİT örgütü var. Kalkmış evet çıkarsa burada sıkıntıların olduğu anlamına gelir diyor. Sen kimsin ya? Haddini bil.

Artık oy pusulası yok. Yani parti amblemi yok. Beyaz, ak anlıyorsunuz. Yani o evet. Kahverengiyi de biliyorsunuz.''
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