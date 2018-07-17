Ahmet Böken'i ailesinden 250 km uzaktaki cezaevine gönderdiler

TRT Haber eski koordinatörü Ahmet Böken yaklaşık iki yıldır tutuklu bulunduğu Ankara Sincan Cezaevi’nden Konya Akşehir Cezaevi’e gönderildi.







Samanyolu Haber TV ve TRT Haber’in kuruluşunda yer alan, TRT Haber kanalına kurumsal kimliğini kazandıran Böken, 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmalarından sonra AKP iktidarı tarafından görevden alınmıştı.





Böken 11 Ağustos 2016 tarihinde sunucu İkbal Gürpınar başta olmak üzere bazı gizli tanıkların ifadeleriyle önce gözaltına alındı. Gözaltında ağır işkenceler gören Böken daha sonra tutuklanarak Ankara Sincan Cezaevi’ne konuldu.





Bu süre zarfınca psikolojik ve fizyolojik işkencelerin devam ettiğine dair iddialarla gündeme gelen Böken’in, ailesiyle görüşmesinin engellendiği, kaldığı koğuşun normalden çok daha kalabalık olduğu ortaya çıktı. Günde sadece 4 saat su verilen, 20 saat kesintilerin yaşandığı cezaevinde verilen yemeklerin de hijyen şartlarından yoksun ve yetersiz olduğu belirtildi.





Nisan ayındaki son duruşmada 9 yıl 9 ay hapis cezası ile cezalandırılan Böken’in önce koğuşu değiştirildi, dün itibarıyla da başka bir şehire, Konya Akşehir Cezaevi’ne nakili yapıldı.





Akşehir cezaevi daha önce mahkumlara işkence yapıldığı, tutuklu yakınlarına kaba ve kötü davranıldığı ve tutuklu yakınlarının açık görüşten mahrum edildiği iddiaları ile gündeme gelmişti.





Savunmasında, “Ülkeye hizmet etmekten başka bir şey yapmadım” diyen Ahmet Böken’in neden Akşehir Cezaevi’ne götürüldüğü ise henüz belli değil.





Kronos