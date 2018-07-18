Samanyolu Haber /Dünya / Trump: Rusya ABD seçimlerine müdahale etti /18 Temmuz 2018 00:14

Trump: Rusya ABD seçimlerine müdahale etti

ABD Başkanı Donald Trump, 2016'daki seçime Rus müdahalesini kabul ettiğini, ama bunun sonuca etkisinin olmadığını söyledi.

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Amerikan medyasına konuşan Trump 'ABD istihbarat servislerine inancının ve desteğinin tam olduğunu, istihbarat servislerinin Rusya'nın seçimlere müdahale ettiğine dair vardığı sonucu da kabul ettiğini' söyledi.

Ancak 'Rus müdahalesinin 2016 başkanlık seçimi sonucuna etki etmediği' görüşünü savunan Trump, daha önce Rus müdahalesi iddialarıyla ilgili kendisini yanlış ifade ettiğini iddia etti. ''Artık Rusya'nın müdahale etmemesi için bir sebep göremiyorum'' dedi.

'YANLIŞ KELİME KULLANDIM'

Trump "Bir netleştirmeye ihtiyaç olduğuna karar verdim. Açıklamamda kilit önem taşıyan bir cümlede 'neden etmesin' demek yerine 'neden etsin' ifadesini kullandım. Cümle 'Rusya neden müdahale etmesin' olmalıydı" ifadesini kullandı.

TAM TERSİNİ SÖYLEMİŞTİ

Oysa Trump, pazartesi günü Helsinki'de Putin'le zirvenin ardından düzenledikleri basın toplantısında Putin'in iddiaları çok güçlü şekilde inkar ettiğini, bunu çok inandırıcı bulduğunu, seçimlere Rusya'nın müdahale etmesi için bir sebep göremediğini dile getirmişti. Akabinde Fox News'a verdiği demeçte de aynı görüşleri dile getirmişti.

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