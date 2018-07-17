Dıe Welt gazeteci Cuma Ulus'u yazdı: Birkaç tweet, banka hesabı ve çocuğun okulu...

Her gün hapisteki bir gazetecinin portresini yayımlayan Alman Die Welt gazetesi, Mümtaz’er Türköne’den sonra sayfalarını Millet Gazetesi’nin eski yöneticisi Cuma Ulus’a ayırdı. Gazetede Ulus’a ilişkin çıkan haber öyle:







WELT gazetesi muhabiri Deniz Yücel Türk hapishanesinden çıktı fakat yüzlerce muhalif hala içerde.





Biz onları unutmuyoruz ve onların kaderlerini hatırlatıyoruz. Bugün: Cuma Ulus.





Birkaç retweet, bir banka hesabı ve oğlunun okuduğu okul. Bunlar savcının suçlamalarının nedenleri.





Muhalif yazar 2016 yılında darbe teşebbüsünden sonra kapatılan hükümete muhalif Erzincan TV’de çalışıyordu.





TV’nin kapatılmasından kısa süre sonra arkadaşlarından polisin onu aradığını duyup teslim olmak için emniyete gitti.





Terör örgütüne üyelik suçundan Silivri Cezaevi’ne gönderilen Ulus, duruşmasına kadar orada tutuldu.





Hapisteki yedinci ayında kendisine yönelik suçlamayı öğrendi ve özellikle sosyal medya paylaşımlarından dolayı hapise atıldığını anladı.





Savcı için ‘gazetecilik suç değildir’ paylaşımı dahi yeterli oldu.





Darbe teşebbüsünde bulunduğuna dair karar çıkartılan Fethullah Gülen’e finansal kaynak sağladığı iddia edilen Bank Asya’da banka hesabı olması dahi suçlama dosyasına girdi ve Gülen Cemaati üyesi olduğuna dair delil olarak gösterildi.





28 Ekim 2015 yılında ‘Millet’ gazetesinde redaktör olan Ulus, gazeteye gelip içerikleri hükumet lehine değiştiren polislere karşı medeni bir şekilde protestoda bulundu.





Cihan Haber Ajansı'na ‘Bu Türkiye için kara bir leke. İşten atıldığımı bir polis memurundan öğrendim’ açıklamasını yapması mahkemede kendisine karşı bir delil olarak sunuldu.





8 Mart 2018’de yedi yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı.