Samanyolu Haber /Gündem / Merakla beklenen İstanbul Otomobil Fuarında şok /17 Nisan 2017 13:44

Merakla beklenen İstanbul Otomobil Fuarında şok

Uluslararası İstanbul Otomobil Fuarı ‘Autoshow’ a ünlü markalar katılmıyor

SHABER3.COM

Hurriyet Yazarı Emre Özpeynirci Türkiye'nin en çok ilgi çeken fuarı ile ilgili şok bilgiyi paylaştı 

2 yılda bir düzenlenen Uluslararası İstanbul Otomobil Fuarı ‘Autoshow’, bu yıl ‘Geleceğe Yakından Bakın’ temasıyla 21-30 Nisan tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde başlıyor. 20 Nisan’da basın ve VIP günü ile kapılarını açacak fuarda Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) bünyesinde yer alan bazı otomotiv markalarının yanı sıra, teknoloji, inovasyon, bilişim, aksesuar ve yan sanayi firmaları da yer alacakmış. 

Fuarı ziyaret edecek otomobilseverler için hatırlatmakta fayda var. Bu yıl Fiat, Jeep, Alfa Romeo,  Renault, Dacia, Mercedes, Smart, Toyota, Lexus, Ford, Honda, Peugeot, Nissan, Opel, Hyundai, Aston Martin, Mitsubishi, Ssangyong ve DFSK markaları fuara katılırken, 

BMW, Land Rover, Jaguar, MINI, Bugatti, Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Bentley, Lamborghini, Citroen, DS, Subaru, Infiniti, Kia, Suzuki, Mazda ve Volvo markaları ise yok. Yani bu markaları fuara giderseniz boşuna aramayın. Sonuçta 20 markanın katılmayacağını açıklaması sonrası fuarı düzenlenen TÜYAP ve ODD de çözümü katılmayan markaların yerine teknoloji firmalarını dahil etmekte bulmuş. Arçelik, Türk Telekom, Zipcar ve birçok startup şirketleri fuarda yer alacak. Bu yüzden bu yıl Autoshow, katılımcılarını bugünün ve de yarının teknolojileriyle buluşmaya çağırıyor. Fuara giriş ücretleri ise haftaiçi 10 TL, haftasonu 20 TL olacak. Kadınlar için haftaiçi girişler ücretsiz, haftasonu ise 10 TL olarak belirlenmiş. Öğrenciler için de haftaiçi girişler ücretsiz, haftasonu ise 5 TL olacak.
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