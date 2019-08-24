İsrail 40 yıl sonra Irak'a dört hava saldırısı düzenledi

İsrail’in Irak’ta yaklaşık 40 yıl aradan sonra düzenlediği ilk hava saldırılarında İran tarafından Suriye’ye silah sevkıyatı amacıyla kullanılan adreslerin hedef alındığı ifade edildi.







Saldırıyla ilgili konuşan Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Falih el Fayadh, Irak’ın İran ve ona karşı diğer ülkelerden birini seçmeye ya da savaşa zorlanmak istemediğini söyledi. Fayadh, hava saldırılarının arkasında hangi ülkenin olduğunun hâlâ araştırıldığını açıkladı. NYT’a konuşan bir Ortadoğulu ve iki ABD’li yetkili, İsrail’in bölgede İran bağlantılı gruplara yönelik hava saldırısı düzenlediğini doğruladı.





Hürriyet'in aktardığı habere göre ABD’li bir yetkili, İsrail’in sınırları aştığını söyledi.





NETENYAHU: İRAN'IN DOKUNULMAZLIĞI YOK





Irak’ta son bir ayda ‘kimsenin üstlenmediği’ 4 hava saldırısı düzenlendi. Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, bu saldırıların ardından Irak hava sahasının kullanılmasına yönelik tüm askeri uçuş izinlerini iptal etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise pazartesi günü “İran’ın hiçbir ülkede dokunulmazlığı yok" ifadesini kullanmıştı.