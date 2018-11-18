CHP İzmir Milletvekili ve ekonomist Selin Sayek Böke Gazeteduvar'dan Nergis Demirkaya'ya verdiği röportajda konut kampanyası ve inşaatçıları kurtarma planını eleştirdi.





Sitede yayınlanan röportajdan ilgili bölüm şöyle:





-Bir de konut kampanyası başlatıldı. Bu sonuç getirir mi?





-Evet ilk kurtarmaya karar verdikleri konut sektörü. Bugünkü kriz nereden çıktı diye bakarsanız son 7 yıl içinde Türkiye Cumhuriyeti’nin 550 milyar doları betona gömdüğünü görürüz. 450 milyar dolar dış borç varken 550 milyar dolar betona gömülmüş. Bugünkü krizi bunun çıkarttığını biliyorsak ilk kurtaracağımız bu insanlar mı olur? Hayır kurtarmamız gereken 3. havalimanı inşaatında “hamam böcekleri ile yaşıyorum” diyen emekçiler, bugün yok sayılan öğretmenler, mühendisler gibi emeği ile geçinenler olmalı. Ama ilk yaptıkları konutçuları kurtarmak. Bunları bizim olan kamu bankaları aracılığıyla kurtarıyorlar. Kamu bankalarını ayakta tutan da işsizlik sigorta fonu. Daha yeni 11 milyar liralık bir kaynağı işsizlik fonundan kamu bankalarına yatırdılar. En son açıklanan işsizlik rakamlarına göre 250 bin kişi daha işsiz kalmış, işsiz sayısı 6 milyonu geçmişken işsizlik sigorta fonu kamu bankalarını kurtarmak için kullanılamaz.





-Bunlar sonuç verir konut krizini çözer mi?





-Elbette çözüm değil. Yapısal sorunu çözmüyor ki. Bu konutlara var olan bir talep olsaydı satın alınıyor olurdu. Bunları kimse satın almıyor o nedenle “Emlak Bankası satın alsın” dediler. Ama talep yok. Var olan konut ihtiyacını gidermek için yapılmıyor bu projeler. Rantçı, yandaş zengin etmek için yapılıyor. Onları kaynağı aktarıp kurtarabilir ama konut sektörünü, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu sosyal konut sorununu çözmez.





-Emlak Bankası konut alınca Hazine üstlenmiş olmuyor mu?





-Tabii ki biz üstlenmiş olacağız. Ağaoğlu’nu halk kurtaracak.





