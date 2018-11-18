Samanyolu Haber /Dünya / Aracını çeviren polisi yaylım ateşine tuttu /18 Kasım 2018 16:53

Aracını çeviren polisi yaylım ateşine tuttu

Amerika Birleşik Devletleri’nin Arkansas eyaletinde şüpheli bir şahıs, kendisini takip eden polislerle çatışmaya girdi.

Aracını çeviren polisi yaylım ateşine tuttu

Aksiyon filmlerini aratmayan o anlar polis otosundaki kameraya yansıdı. Washington County Şerif Departmanı, olayın geçen hafta pazar günü Tontitown bölgesinde yaşandığını duyurdu. Polis çatışmanın görüntülerini Facebook sayfaları üzerinden kamuoyuyla paylaştı. Görüntüler kısa süre içesinde 1,7 milyon kez izlendi.

Görüntülerde, aracını yol kenarına park eden şüphelinin oto kapısını açarak kendisini takip eden polislere ateş açtığı görülüyor. Araçtan indikten sonra da polislere birçok kez ateş eden şüpheli şahıs daha sonra otomobiliyle olay yerinden ayrılıyor.

Polis, Luis Cobos-Cenobio isimli 29 yaşındaki şüphelinin daha sonra yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.

Euronews
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