Alman istihbaratının iki numarasına getirilecek Türk kökenli isimle ne amaçlanıyor?

Türkiye uzmanı-gazeteci Dr. Nick Brauns bu atamayı Artı Gerçek sitesinden Süheyla Kaplan'a değerlendirdi.





Alman Focus dergisinin internet sitesinde yer alan habere göre Federal Anayasayı Koruma Dairesi'nin Başkan Yardımcılığı görevine 46 yasındaki terör uzmanı Sinan Selen getirilecek.







Köln Üniversitesi'nde hukuk eğitimi alan Selen, 2000 yılında Alman emniyet birimlerinde çalışmaya başladı. Aynı yıl Federal Asayiş Dairesi'ne getirildi. Selen aynı zamanda 2006 yılında Köln'de tren istasyonuna saldırı planı yapan İslamcı militanlara yönelik soruşturmayı yürüten ekibin başkanlığını yürüttü. Saldırı planını hazırlayan bir zanlı yakalandı. Bu başarı Selen'in emniyet birimlerinde yükselmesine neden oldu. Selen daha sonra Federal İçişleri Bakanlığı Uluslararası Terörle Mücadele Birimi'nin başkanlığına getirildi. 2016'da bu görevinden ayrıldı. Dünyanın önemli turizm şirketlerinden biri olan TUİ'nin dünya genelindeki güvenlik konseptinin başına geçti.





SİNAN SELEN ALMAN TARAFININ 'SERPA'SIYDI





Hatırlanacağı üzere Sinan Selen, 22 Ocak 2016 yılında dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu ile Merkel'in, Berlin'de iki ülke arasında hükümetlerarası istişareler toplantısında Almanya adına "serpa" olarak atanmıştı. Almanya'nın serpası Selen, Ankara'da atanan diğer bir temsilci ile içişleri, terör konusu başta olmak üzere oluşabilecek gündem maddelerini tespit edip, işbirliğinin sağlanması için destek sağlamakla görevliydi.





‘SERPA NEREDEN GELİYOR?





“Serpa”, diplomaside ülkeleri önemli zirvelerde temsil eden, zirve gündemini hazırlayan görevliler için kullanılan bir terim. Nepal’in Himalayalar bölgesinde yaşayan etnik bir grup olan Serpalardan geliyor. Himalayalara tırmanmak isteyenlere serpa eşlik ettiği için, ülkeleri zirveye hazırlayan, zirvede temsil eden kişilere de serpa deniyor.





SERPA HAKKINDA SOL PARTİ ÖNERGE VERMİŞTİ





Yine hatırlanacağı üzere Sol Parti İçişleri Politikası Sözcüsü Ulla Jelpke, Alman hükümetinin yanıtlaması istemiyle serpa konusunda bir soru önergesi vermişti. Önergede "22 Ocak 2016 yılında, dönemin Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere ile Türkiye İçişleri Bakanı Efkan Ala terörizm ile mücadele konusunda ortak bir toplantı gerçekleştirmişti. Burada Almanya adına serpa olarak Sinan Selen, Türkiye adına da Mehmet Tekinarslan atanmıştı. Berlin'de bu toplantıda ne konuşuldu? Serpa olarak atanan kişinin somut görevi ne idi?" ifadeleri yer almıştı.





"BİR: GÖÇMENLERİN İSTİHBARATA OLAN GÜVENLERİNİ TAZELEYECEK"





Türkiye uzmanı, Alman gazeteci Dr. Nick Brauns, Alman Anayasayı Koruma Dairesi Başkanlığı'na Sinan Selen'in atanacak olmasını bir kaç nedene bağlıyor. "Selen'in atanmasıyla federal hükümet iki kuşu tek bir taşla öldürmek istiyor" diyen Brauns, "Bu pozisyona göçmen kökenli bir memurun ilk kez atanması ile başta Türkiye olmak üzere birçok göçmenin Alman İç İstihbarat Servisi'ne olan olan güveninin yeniden tesis edilmesi amaçlanmaktadır. Hatırlanacağı üzere Türkiye toplumu, 8'i Türkiyeli 10 kişinin öldürüldüğü NSU cinayetlerinden sonra teşkilatı aşırı sağcılara yönelik ihmallerde bulunmakla suçlamış ve teşkilata olan güvenleri sarsılmıştı" şeklinde konuştu.





İKİ: ALMANYA, AKP İLE ÇALIŞMAYA DEVAM ETMEK İSTİYOR





Diğer taraftan, Selen'in atanması Almanya'nın AKP hükümeti ile çalışmaya devam etmek istediğine dair bir işaret. CDU kökenli olmasına rağmen aşırı sağ, muhafazakar çizgideki AfD'nin pozisyonlarını temsil eden eski Anayasa Koruma Dairesi Başkanı Maassen, daha çok Türk düşmanlığı ve İslamofobik bir çizgiyi benimsedi.





Maassen'in bu tutumu Anayasayı Koruma Dairesi tarafından hazırlanan yıllık raporlarda DİTİB ve AKP'nin yurtdışı lobi örgütü UETD ile bağlantılı olarak MİT'in faaliyetlerinin ilk defa açıkça belirtilmiş olması gerçeğine de yansımıştır. Almanya-Türkiye arasında terörle mücadele işbirliği için 2016 yılının ilkbaharında ve iki ülke arasındaki mülteci pazarlığında Sinan Selen serpa olarak Almanya adına görevlendirilmişti.





YENİ MAĞDURLAR KÜRT HAREKETİ YANLILARI VE RADİKAL TÜRKİYELİ SOLCULAR OLACAK





2016 yılında bu yeni oluşturulan Alman-Türk terörle mücadele mekanizması bağlamında her iki ülke sadece PKK, TKP/ML ve DHKP-C gibi örgütlere karşı mücadelede hemfikirdi. Gülen hareketi şu ana kadar Alman İç İstihbaratı tarafından terör örgütü olarak görülmedi, koruma altına alındı. Birkaç gün önce Hollanda İstihbarat Servisi yayımladığı Suriye raporunda IŞİD'in Türkiye'yi üs olarak kullandığını ve Türk yetkililerin de buna ses çıkarmadığını ileri sürdü. Bundan sonra Alman İç İstihbarat Servisi bu gibi konularda nasıl bir rapor hazırlayacak? Titizlikle takip edilmesi gerekir. Ancak bilinen bir gerçek var ki o da Selen'in atanmasıyla toplumun mağdurları Almanya'daki Kürt hareketi yanlıları ve Türkiye kökenli radikal solcular olacağa benziyor.





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