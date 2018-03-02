Afrin'den çok acı haber

20 Ocak’ta başlayan operasyon kapsamında bu zamana kadar şehit olan asker sayısı 38’e yükseldi.





Bölgeye sevk edilen birlik, Raco bölgesinde çatışmaya girdi. Yaralı askerlerin Kırıkhan Devlet Hastanesi ve Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldığı, bölgeye helikopterler sevk edildiği belirtildi.





TSK’dan yapılan ilk açıklama ise şöyle, “Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 1 Mart 2018 tarihinde Afrin’de icra edilen operasyonlar esnasında 5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 7 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.







Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, tedavileri için süratle tahliye edilen yaralılarımıza acil şifalar dileriz” ifadeleri yer aldı.