Samanyolu Haber /Dünya / Müslüman mülteci istemeyen Polonya'nın AB'de oy hakkı elinden alınıyor /01 Mart 2018 23:00

Müslüman mülteci istemeyen Polonya'nın AB'de oy hakkı elinden alınıyor

Avrupa Parlamentosu (AP), 'hukukun üstünlüğünü ihlal ettiği' gerekçesiyle Polonya'nın Avrupa Birliği (AB) Konseyindeki oy hakkının elinden alınmasını istedi.

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Brüksel'de toplanan AP Genel Kurulu, AB Komisyonunun, Polonya'nın AB Konseyindeki oy hakkının elinden alınmasına yol açacak 7. maddenin işletilmesine yönelik kararını destekleyerek Konseyi acilen gerekli adımları atmasını istedi.
Genel Kurula sunulan tasarı için 422 'evet' ve 147 'hayır' oyu kullanıldı. 48 AP üyesi ise çekimser kaldı.

AB Komisyonu geçen kasım ayında Polonya'ya yönelik 7. maddeyi işletme kararı almıştı.

'POLONYA BİZE BAŞKA SEÇENEK BIRAKMADI'

AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, "7. maddeyi işletmeye karar verdik çünkü Polonya bize başka seçenek bırakmadı" açıklamasında bulunmuştu.

KABUL EDİLİRSE AVRUPA BİRLİĞİ'NDE İLK OLACAK

1997'de AB Antlaşması'na dahil edilen 7. maddenin işletilmesi durumunda, üye ülkenin AB Konseyindeki oy hakkı elinden alınabiliyor. Ancak AB yetkilileri şimdiye kadar hiçbir üye ülkeye karşı söz konusu maddeyi işleme koymadı.

MACARİSTAN ENGEL OLABİLİR

Bu maddenin uygulanabilmesi için Polonya hariç tüm AB üyelerinin oy birliği gerekiyor. AB, Polonya bağlamında 7. maddeyi yürürlüğe sokma kararı alsa bile Polonya'nın yakın müttefiki olan Macaristan'ın bunu engelleyeceği düşünülüyor.

NE OLMUŞTU?

Polonya'da hukuka müdahale iddiaları uzun süredir gündemi işgal ederken iktidarda olan Adalet ve Hukuk partisi karara gerekçe olarak iki seçeneğin ön planda olduğunu belirtmişti. Kararın Müslüman göçmenlerin kabulünün reddi ile ilişkili olabileceğini iddia eden Parti sözcülüğü, ana muhalefet partisinin iktidarın bazı keyfi uygulamalarını Avrupa Birliği yönetimine şikayet etmesini de gerekçeler arasında göstermişti
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