19-0 devam eden maçı hakem 60. dakikada bitirdi

Ligin 1. haftasında Malatya İdmanyurdu, evinde Erkenek Hürriyetspor'u konuk etti. Mücadelede ev sahibi Malatya İdmanyurdu 55. dakikada 19-0 öne geçti. Maçta eşi görüşmemiş fark yaşanınca hakem oyuna müdahale etti. İki takımın oyuncularıyla görüşen hakem, onay aldıktan sonra müsabakayı 60. dakikada bitirme kararı aldı.





Ev sahibi takım müsabakanın 55 dakikalık bölümüne 19 gol sığdırdı. Ortaya çıkan bu skor da rakip Erkenek Hürriyet takımının teknik heyeti ve futbolcularını çok üzdü. Bu durumu gören maçın hakemi Murat Gezer de iki takım futbolcularının da onayını alarak, müsabakayı 30 dakika erken bitirdi.





19 farklık galibiyetle de Malatya, amatör liglerinde en fazla golün atıldığı müsabakalar arasına adını yazdırmış oldu.