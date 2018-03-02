Samanyolu Haber /Spor / 19-0 devam eden maçı hakem 60. dakikada bitirdi /02 Mart 2018 00:09

19-0 devam eden maçı hakem 60. dakikada bitirdi

Örneğine rastlanmamış olay, Malatya 2. Amatör Küme Büyükler Ligi'nde yaşandı.

SHABER3.COM

Ligin 1. haftasında Malatya İdmanyurdu, evinde Erkenek Hürriyetspor'u konuk etti. Mücadelede ev sahibi Malatya İdmanyurdu 55. dakikada 19-0 öne geçti. Maçta eşi görüşmemiş fark yaşanınca hakem oyuna müdahale etti. İki takımın oyuncularıyla görüşen hakem, onay aldıktan sonra müsabakayı 60. dakikada bitirme kararı aldı.

Ev sahibi takım müsabakanın 55 dakikalık bölümüne 19 gol sığdırdı. Ortaya çıkan bu skor da rakip Erkenek Hürriyet takımının teknik heyeti ve futbolcularını çok üzdü. Bu durumu gören maçın hakemi Murat Gezer de iki takım futbolcularının da onayını alarak, müsabakayı 30 dakika erken bitirdi.

19 farklık galibiyetle de Malatya, amatör liglerinde en fazla golün atıldığı müsabakalar arasına adını yazdırmış oldu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 19-0 devam eden maçı hakem 60. dakikada bitirdi Sonraki Haber >>

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama

PUAN DURUMU

FİKSTÜR

  • SıraTAKIMOP
  • 1Beşiktaş3479
  • 2Fenerbahçe3474
  • 3Torku Konyaspor3466
  • 4Medipol Başakşehir3459
  • 5Osmanlıspor FK3452
  • 6Galatasaray3451
  • 7Kasımpaşa3450
  • 8Akhisar Belediyespor3446
  • 9Antalyaspor3445
AYRINTILI PUAN DURUMU
  • 34.HAFTA
  • SIVASSPOR2 - 2FENERBAHCE
  • TRABZONSPOR0 - 6KASIMPASA
  • GENCLERBIRLIGI3 - 1ESKISEHIRSPOR
  • OSMANLISPOR1 - 0AKHISAR BELEDIYESPOR
  • KONYASPOR2 - 1BESIKTAS
  • MERSIN IDMAN Y.2 - 5BURSASPOR
  • GAZIANTEPSPOR2 - 0ANTALYASPOR
  • BAŞAKŞEHİR1 - 0ÇAYKUR RİZESPOR
  • GALATASARAY6 - 0KAYSERISPOR
AYRINTILI LİG FİKSTÜRÜ
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:41:15