AKP gazetesi bu manşeti attı: Afrin'e operasyon an meselesi





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" açıklamaları ve Putin'in dünkü ziyareti sonrası AKP'nin gazetesi Yeni Şafak "Afrin" manşetiyle çıktı.







"Afrin an meselesi" diyen Yeni Şafak, "Rus askerlerinin çekilmesi Türkiye’nin tüm hazırlıklarını tamamladığı Afrin Harekatı için son aşama olarak değerlendiriliyor" iddiasında bulundu.





Haberde, "Halep’e bağlı Afrin ilçesinde 300 Rus askeri bulunuyor. Kefer Cenne, Meydanki, Matar Ziraa ve Raco’da kurulan Rus askeri noktalarında görev yapan Rus askerlerin Putin’in kararı ile çekilmesi bekleniyor. Uçak krizi sonrası sayıları 800’ü bulan Afrin’deki Rus askeri varlığı Türkiye ile başlayan normalleşme sürecinde 300’e düşürüldü. Matar, Mınnag, Tel Rıfat, ve Hörbül’e uzanan 170 kilometre uzunluğa sahip hattan Rusların çekilmesi ile Türkiye’nin Afrin Harekatı’nı başlatacağı görüşü hakim" denildi.