Kuleli Askeri Lisesi'nin akıbeti belli oldu

15 Temmuz'dan sonra kapatılmıştı... Akıbeti belli oldu





15 Temmuz kontrollü darbe girişiminin ardından 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan ve öğrencileri kapı önüne konan askeri liselerin binalarının ne olacağı tartışma konusu olmuştu. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi'nin tarihi binasının müze olarak kullanılacağını, 180 dönüm arazi için de çalışma yürütüldüğünü açıklamıştı.





Askeri liselerde yeniden marş seslerinin duyulmasını isteyen komutanlar ve yurttaşlar ise, bu tarihi okulların müze yapılmasını eleştirerek yeniden açılması için nöbete başlamıştı. Dört askeri liseden biri olan Kuleli Askeri Lisesi binasının da durumu belli oldu.





EĞİTİM BAŞLAYACAK





Aydınlık gazetesinin haberine göre; Kuleli binası yeni eğitim öğretim döneminde Harbiyelilerin kullanımına açılacak. Önümüzdeki dönemde Kara Harp Okulu Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin Kuleli'de eğitim alması planlanıyor. Kuleli'nin akıbetine ilişkin BİMER aracılığıyla Milli Savunma Üniversitesi'ne yöneltilen soruya da “Kuleli Askeri Lisesi halihazırda MSÜ Kara Harp Okulu K.lığına bağlanmıştır. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere planlamalar devam etmektedir” yanıtı verildi.