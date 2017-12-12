15 Temmuz sonrası sonrası el konan özel uçakları AKP'liler kapıştı!

15 Temmuz sonrası sonrası el konan özel uçaklar Hazine'ye kaydedilmedi; AKP'liler kapıştı





Uçakların pilot, personel, yakıt, kira, konma, konaklama gibi giderlerinin toplamı milyon dolarları bulduğuna dikkat çeken Pekşen, “Bu para beyefendilerin keyfi için devletin kasasından çıkmaktadır. Neredeyse her Bakanın altında bir özel uçak vardır. Bu uçaklar kamu hizmeti görüntüsü altında AKP kongrelerine katılan Bakanlar tarafından kullanılmaktadır. Bu uçakların giderlerini devlet ödemektedir. Buradan soruyorum Bu hangi vicdana sığar” diye konuştu.





CHP'li Pekşen açıklamasında şunları kaydetti:





"Yolsuzluğa ve yoksulluğa karşı olduğunu söyleyerek iktidara gelen AKP, bugün bakıyoruz ki, kendileri boğazına kadar yolsuzluğa battıkları gibi halkı da yoksulluğa sürüklemişlerdir. İnsanlar bir dilim ekmek için çöpleri karıştırırken AKP’liler saltanat sürmektedir. Bakıyoruz herkesin altında bir özel uçak. Biniyorlar özel uçağa AKP kongrelerine gidiyorlar ya da bu uçakları özel işleri için kullanıyorlar. Böyle bir vicdansızlık böyle bir aymazlık, utanmazlık olmaz. ‘Harun gibi gelip Karun olmak’ tam da budur. İnsanlar aç, gençler işsiz, ama bu durum hiç umurlarında değil. O özel uçaklar için devletin kasasından milyon dolarlar harcanıyor.





Bu uçakların bir an önce satılarak hazineye gelir olarak kaydedilmesi gerekirken bu yapılmamıştır. Yağma hasanın böreği gibi bu uçaklar bütün AKP’liler tarafından kapışılmış, kapanın elinde kalmıştır. El konulan uçaklar şimdi AKP’liler elinde tam bir israf kaynağıdır. Bu uçakların pilot, personel, yakıt, kira, konma, konaklama gibi giderlerinin toplamı milyon dolarları bulmaktadır. Bu para beyefendilerin keyfi için devletin kasasından çıkmaktadır. Neredeyse her Bakanın altında bir özel uçak vardır. Yiyecek ekmeği zor bulan, üç kuruş asgari ücretle hayatını idame etmeye çalışan vatandaşa tasarruf yapın diyen bu zihniyet, sıra kendilerine gelince lüksün, israfın dik alasını yapmaktadırlar. Bu uçaklar kamu hizmeti görüntüsü altında AKP kongrelerine katılan Bakanlar tarafından kullanılmaktadır. Bu uçakların giderlerini devlet ödemektedir. Buradan soruyorum Bu hangi vicdana sığar?”







Başbakan Binali Yıldırım’ın cevaplaması istemiyle TBMM’ye sunduğu soru önergesinde yer alan sorular şöyle:





- 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kaç uçağa el konulmuştur?





- El konuldukları günden bu güne değin bu uçaklar için ödenen pilot, personel, yakıt, kira, konma, konaklama gibi toplam kaç milyon dolar ödeme yapılmıştır?





- Bu uçaklar şu an kimler tarafından kullanılmaktadır?





- Hükümetinizdeki kaç Bakan özel uçak kullanmaktadır?





- Bu uçaklar kamu hizmeti görüntüsü altında AKP kongrelerine katılan Bakanlar tarafından kullanılmış mıdır?





- Hangi bakan özel uçakları kaç saat kullanmıştır?





- Bu uçakların devlete günlük maliyeti ne kadardır?





- Bu özel kullanım giderleri kim tarafından karşılanmaktadır?





- Satılması bir kaç saati bulacak bu uçaklar neden satılmamaktadır?





- Bakanların kullandığı bu uçaklardan kaç tanesi F...’den el konulan uçaklardır?





- Bu uçaklar partinizin çalışmalarında ya da şahısların özel işleri için kullanılmakta mıdır?





- Bu uçakları vatandaşın da kullanma hakkı var mıdır yoksa sadece Bakanlar ve yandaşlar mı kullanabilmektedir.