Samanyolu Haber /Ekonomi / Eski Merkez Bankası Başkanı acı konuştu /11 Ocak 2017 16:37

Eski Merkez Bankası Başkanı acı konuştu

Eski Merkez Bankası Durmuş Yılmaz, "yapılması gereken tek şey çok sesliliğin ortadan kaldırılması. Bu olmadığı sürece Merkez Bankası'nın klasik piyasa müdahalelerinin çok da işe yarayacağını düşünmüyorum" dedi.

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Bir televizyon kanalının yayınında değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, piyasanın Merkez Bankası'nın kendi iradesiyle hareket edilip edilmediğinin test edildiğini söyledi.

Eski başkan, "Test şudur: Merkez Bankası başkanı kendi insiyatifiyle hareket edebilecek mi, elindeki verilere göre alınması gereken kararları alabilecek mi. Piyasanın görmek istediği bu" diye konuştu.

Yılmaz Merkez Bankası'nın yapması gerekenleri ise şöyle sıraladı:

"Hükümete gidip ekonomi politikalarıyla ilgili ortaya çıkan koordinasyonsuzluğa son verilmesini istemek. Şu anda orkestrası farklı notalarda çalıyor. Bu farklı notalar piyasanın kafasını karıştırıyor ve Merkez Bankası'nın bugüne kadar doğru yaptığı işlerin önemini azaltıyor. Dolayısıyla yapılması gereken tek şey çok sesliliğin ortadan kaldırılması. Bu olmadığı sürece Merkez Bankası'nın klasik piyasa müdahalelerinin çok da işe yarayacağını düşünmüyorum. Merkez Bankası neler yapacağını çıkıp piyasalara anlatmalı." 

MERKEZ'DEN LİKİDİTE ADIMI

Hafta başından bu yana sert bir şekilde düşen Türk lirası bugün de dolar karşısında 3,89, euro karşısında ise 4,0180 seviyelerine kadar düştü.

TCMB dün TL'deki sert değer kayıplarının ardından yabancı para cinsi zorunlu karşılık oranlarında indirime giderken, bankalar arası para piyasasında borç limitlerini de düşürdü.

TCMB ayrıca TL'deki değer kaybını ve negatif ayrışma trendinin yılbaşından beri kuvvetlenerek devam etmesi ardından piyasalar tarafından yakından izlenen ve beklenen 24 Ocak'taki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesi gerekirse ilave adımlar atılabileceğinin de mesajını verdi.

Bloomberg HT
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