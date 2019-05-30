[FLAŞ] Libya ordusundan açıklama

Açıklamada Vifak Hükümeti’ne bağlı uçakların Qasr bin Ghashir bölgesinde sivil hedefleri vurduğu da iddia edildi.Londra'da yayınlan Şarkul Avsat gazetesine göre Libya Ulusal Ordusu Bilgi Bölümü Facebook sayfasından yapılan açıklamada Türkiye'nin Fayez el Sarraj liderliğindeki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (Vifak) bağlı milisleri eğittiğine dair bazı videolar yayınladı.

Habere göre videoda yakalanan bir kişinin cep telefonundaki videolarda bir dizi Türk subayının askeri harekât odaları oluşturmak için yaptığı çalışmalar görülüyor.





Videoda askerlerin, geçtiğimiz haftalarda Trablus'a gönderilen Türk yapımı zırhlı araçların nasıl kullanılacağını gösterdiği öne sürülüyor.





Geçtiğimiz Nisan ayında Türkiye ve Katar destekli Trablus hükümetini ele geçirmek için harekete geçen Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri destekli Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu, yaklaşık iki aydır hiçbir ilerleme kaydedemiyor. Hafter, buna gerekçe olarak Türkiye'nin drone, zırhlı araç ve her türlü mühimmatın yanı sıra Suriye'de savaşan bazı militanları da Trablus'a gönderdiği yönündeki iddiaları gösteriyor.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada Trablus hükümetinin her türlü yardım isteğini karşılayacaklarını duyurmuştu.





Libya Ulusal Ordusu'ndan yapılan açıklamada Müslüman Kardeşler’in paralı askerleri Libya'ya getirerek savaştırdığını, bunun da meselenin 'vatan' olmadığını gösterdiği de iddia edildi.



