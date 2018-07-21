Samanyolu Haber /Gündem / Adnan Oktar Silivri'den Edirne Cezaevi'ne nakledildi /21 Temmuz 2018 23:23

Adnan Oktar Silivri'den Edirne Cezaevi'ne nakledildi

Tutuklanmasının ardından Silivri Cezaevi'ne konulan Adnan Oktar bugün Edirne F Tipi Cezaevi'ne nakledildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 168 kişi tutuklandı.

Tutuklanmasının ardından Silivri Cezaevi'ne konulan Adnan Oktar'ın Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'ne nakledilmesine karar verildi.

Milliyet'in haberine göre, Oktar, bugün saat 16.00 sıralarında cezaevi nakil aracıyla Edirne'ye getirilerek F Tipi Cezaevi'ne konuldu. Adnan Oktar, cezaevinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra gözlem odasına alındı. Oktar'ın gözlem odasında ne kadar tutulacağına İdari Gözlem Kurulu'nun karar vereceği belirtildi.
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