Yunan basını faciaya geniş yer ayırdı : Akçabay ailesinin tek istediği cadı avından kurtulmaktı









Alpha Tv, “Ailenin tek istediği, cadı avından kurtulmaktı. Bindikleri bot battı. Aralarında 36 yaşındaki baba da var. Ancak Hatice ve 3 oğulları hiçbir yerde yoklar." yorumunu yaptı.







Yunanistan medyası, Meriç’te 19 Temmuz’da meydana gelen bot faciasına ilişkin hassasiyetini sürdürüyor. Televizyon kanalları, gazete ve internet haber portalları, dün akşamüzeri anne ve oğlunun cansız bedenine ulaşılmasını ‘son dakika’ anonsuyla duyurdu.









Gazeteler, bot faciasına dün ve bugün geniş şekilde yer verirken, televizyon kanalları da ilk günden bu yana tüm haber bültenlerinde detaylı şekilde gelişmeleri izleyicilerine aktarıyor. Ethnos gazetesi, “Meriç, Erdoğan rejiminden kaçan muhalif Türkler için, son 5 ayda üçüncü defa umut geçidi olmak yerine trajedi bölgesine dönüştü.” yorumunda bulundu.





Önceki gün haberin duyulmasının ardından gün boyu faciaya geniş yer veren televizyon kanalları, dün akşamüzeri anne Hatice ve 1 yaşındaki oğlunun cansız bedenlerine Meriç’in Türkiye kıyısında ulaşıldığını ‘son dakika’ anonsuyla geçti.





Bot faciasını Yunan izleyiciye özel montaj, grafik, etkileyici müzik ve metin seslendirmeleriyle aktaran televizyonlar, muhalif Türklerin Erdoğan rejiminden kaçmaya çalışırken Şubat ayında olduğu gibi bir kez daha Meriç’te hayatlarını kaybettiklerine dikkati çekti.





ANT 1: MAALSEF KÖTÜ SENARYO GERÇEKLEŞTİ





















Ana haber bülteninde İstanbul’daki muhabirine bağlanan ANT 1, “ Maalesef en kötü senaryo gerçekleşti. Anne ile 1 yaşındaki oğlunun cansız bedenlerine birlikte ulaşıldı. Umarız can yelekli bir çocuk ile diğeri de bulunur.” ifadeleri kullanıldı.





ALPHA TV: AİLENİN TEK İSTEĞİ CADI AVINDAN KURTULMAKTI





Grafik ve kayıpların fotoğrafları eşliğinde faciaya yer veren Alpha Tv de “Her geçen dakika, önceki gün Meriç’in tehlikeli sularına düşen anne ve 3 küçük çocuğuna canlı ulaşılması umutlarını azaltıyor.” yorumunda bulundu.

Öğretmen anne ve öğretmen babanın çocukları ile birlikte Yunanistan’a geçmeye çalıştıkları sırada botun alabora olduğunu hatırlatan Alpha Tv, baba Murat Akçabay’ın yardım çağrısında bulunduğu video mesajı ile kaza sırasında yaşadıklarını anlattığı röportajına yer verdi. Alpha, yaşananların çok etkileyici olduğu yorumunda bulundu.





Haberini sürdüren Alpha Tv, “Ailenin tek istediği, cadı avından kurtulmaktı. İki öğretmen Yunanistan’a geçirmeleri için kaçakçılara ödeme yaptı. Bindikleri bot Thurio’da battı. 5 kişi canlı çıkmayı başardı. Aralarında 36 yaşındaki baba da var. Ancak Hatice ve 3 oğulları hiçbir yerde yoklar. Polis, dört araçtan oluşan itfaiye ve EMAK (Arama Kurtarma) bir botla bölgeyi karış karış tarıyor.”













SKAİ TV: ANNE VE KÜÇÜK OĞLU BULUNDU





Skai Tv de, ana haber bülteninde anne Hatice ve küçük oğlunun cansız bedenlerine ulaşılmasını muhabirine bağlanarak ‘son dakika’ anonsuyla verdi. Haberde anne ve oğullarının eski mutlu zamanlarında çekildikleri fotoğrafına da yer verildi.





STAR TV: HİÇ AYRILMAYAN KARDEŞLER MERİÇ’TE BİRLİKTE KAYBOLDULAR





Star Tv, Erdoğan’dan kaçarken Meriç’te kaybolan anne ve çocuklarını arama çalışmalarının sürdüğünü belirttiği haberinde baba Murat Akçabay’ın dramatik yardım çağrısında bulunduğunu aktardı.





Anne ve çocukların fotoğraflarını yorumlayan Star Tv, şu etkileyici ifadeleri kullandı. “Bu, yardım çağrısında bulunan baba Murat’ın yürek parçalayıcı video mesajı. Eşi ve 3 çocuğunu arıyor. En büyükleri 7 yaşındaki Ahmet Esat, 5 yaşındaki Mesut bu fotoğrafta tebessüm ediyorlar. Henüz 1 yaşındaki kardeşleri Bekir Aras’ı ellerinden birlikte tutuyorlar. Bir diğer fotoğrafta ise anne Hatice en küçük oğluna sıkıcı sarılıyor. Etrafında ise diğer iki çocuğu var. Büyük kardeşler daima birlikteler. Biri diğerini elinden tutuyor. Tıpkı şimdi olduğu gibi… Meriç’te de birlikte kayboldular!”





ERT 1: ANNE VE OĞLUNA ULAŞILDI, ARAMALAR SÜRÜYOR





Öte yandan Yunan devlet kanalı ERT 1, dün gün boyu habere yer verirken, bugün ise anne ile 1 yaşındaki oğlunun cansız bedenlerine ulaşıldığını aktardı. Devlet kanalı, Yunan ekiplerin diğer 2 çocuğu bulmak için arama çalışmalarına bugün de devam ettiklerini sürdürdüklerini bildirdi.





GAZETELER





Kathimerini, Ethnos, Efimerida Sintakton, Ta Nea gibi ülkenin önde gelen gazeteleri, Meriç’te yeni bir facia ile karşı karşıya kalındığını yazdı. Erdoğan zulmünden kaçarken bir kez daha bot faciası yaşandığını vurgulayan gazeteler, 1, 5 ve 7 yaşlarındaki çocukların fotoğraflarını yayınladı. Özellikle başarısız darbe girişiminden sonra Erdoğan’ın sürdürdüğü cadı avı sebebiyle eğitimli binlerce insanın ülkeden ayrılmak için zorlu bir yolculuğu göze almak zorunda kaldıklarına dikkat çekilen haberlerde, şimdiye kadar 50 binden fazla insanın hapse atıldığı, 150 binden fazla insanın ise işsiz kaldıkları belirtildi.









KATHİMERİNİ: İLTİCA BAŞVURULARI SÜRÜYOR





Kathimerini, geçen yıl 1827 Türk vatandaşının Yunanistan’da iltica başvurusunda bulunduğunu, son verilere göre 2018 yılında iltica başvurusunda bulunanların sayısının 1152 olduğunu yazdı. Bunlardan 414’ü Haziran ayında gerçekleşti.









TA NEA: MERİÇ’TE 1500 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ





Öte yandan Ta Nea gazetesi de faciaya ilişkin haberinde, 20 yıldan bu yana Dedeağaç Dimokritio Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Adli Tıp uzmanı Prof. Pavlos Pavlidis’in açıklamalarına yer verdi. Pavlidis, “Meriç, 4 metrelik büyük derinliğe, balçık ve ağaç dallarıyla kaplı zemine sahip. 2000 yılından bugüne bin 500’den fazla insan hayatını kaybetti. Bunlardan önemli bir kısmına ise hiç ulaşılamadı.” ifadelerini kullandı.





ETHNOS: MERİÇ UMUT YERİNE TRAJEDİ NEHRİNE DÖNÜŞTÜ





Tam sayfa bot faciasına yer veren gazetelerden Ethnos, “Meriç, Erdoğan rejiminden kaçan muhalif Türkler için son 5 ayda üçüncü defa umut geçidi yerine trajedi bölgesine dönüştü.” yorumunda bulundu.









YUNAN TELEVİZYONLARININ FACİA İLE İLGİLİ LİNKLERİ





STAR TV (Dakika 5:27 ve devamı): http://www.star.gr/tv/shows/kedriko-deltio-eidiseon/





SKAİ TV: http://www.skai.gr/player/tv/?mmid=309372





DEVLET KANALI ERT 1, (Dakika 11:10 ve devamı) : http://webtv.ert.gr/ert1/eidiseis/20iol2018-2100-deltio-eidiseon/





ANT1: http://www.ant1news.gr/news/Society/article/510152/tragodia-ston-ebro-brethike-nekri-i-mana-kai-to-ena-paidi





ALPHA TV: http://www.alphatv.gr/news/society/dramatiki-ekklisi-toy-syzygoy-tis-gynaikas-kai-pateras-ton-paidion-poy-agnooyntai





SKAİ TV: http://www.skai.gr/player/TV/?mmid=309353





ERT 1 (Dakika 11:56 ve devamı): http://webtv.ert.gr/ert1/eidiseis/21iol2018-1200-deltio-eidiseon/