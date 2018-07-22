Almanya'dan AKP'yle ilişkileri düzeltmek için ikinci hamle geldi

Almanya, Türkiye’de faaliyet gösteren Alman firmalarına yönelik Hermes kredi ve yatırım garantilerini sınırlandırma yaptırımlarını kaldırmasının ardından ikinci adımı attı.





Bakanlık bir yıl önce bazı Alman vatandaşlarının gözaltına alınması üzerine Türkiye'nin her yerinde Alman vatandaşlarının gözaltına alınma tehlikesi bulunduğuna dikkat çekerek, ‘Türkiye'ye gitmeyin uyarısında' bulunmuştu.





Hürriyet'in haberine göre Alman Dışişleri Bakanlığı OHAL'in kalkması üzerine gitmeyin uyarısını kaldırdı. Ama bakanlığın seyahat tavsiyesinde halen ‘yüksek bir gözaltı riski' bulunduğuna işaret edildi, "Türkiye'nin her yerinde gözaltılar hesaba katılmalı" cümlesi tavsiyeden kalktı.