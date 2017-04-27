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Adıyaman'da deprem
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27 Nisan 2017 13:45
Adıyaman'da deprem
Adıyaman'ın Samsat ilçesi' ne bağlı Yarımbağ köyünde deprem meydana geldi.
SHABER3.COM
Kandilli Rasathanesi, saat 12.51' de merkezüssü Adıyaman'ın Samsat ilçesi' ne bağlı Yarımbağ köyünde 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedilğini bildirdi.
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