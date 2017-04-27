Samanyolu Haber /Gündem / Adıyaman'da deprem /27 Nisan 2017 13:45

Adıyaman'da deprem

Adıyaman'ın Samsat ilçesi' ne bağlı Yarımbağ köyünde deprem meydana geldi.

SHABER3.COM

Kandilli Rasathanesi, saat 12.51' de merkezüssü Adıyaman'ın Samsat ilçesi' ne bağlı Yarımbağ köyünde 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedilğini bildirdi.
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