Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! NATO'dan kritik uyarı /27 Nisan 2017 13:44

Flaş! NATO'dan kritik uyarı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'yi 15 Temmuz darbe girişimi sonrası tutuklamalar, gözaltılar ve görevden uzaklaştırmalarla ilgili olarak uyardı.

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Son dakika… NATO’dan Türkiye’ye kritik uyarı

AB Savunma Bakanları toplantısı için Malta’nın Valetta şehrinde bulunan Stoltenberg, 9103 polisin açığa alınmasının ardından Türkiye'de yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. NATO Genel Sekreteri “Türkiye’nin kendini koruma hakkı ve başarısız olan darbe girişiminin arkasındakileri yargılama hakkı vardır. Ama bu, hukukun üstünlüğüne tam saygı gösterilerek yapılmalıdır” dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de, bugün Bundestag’da yaptığı konuşmada, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin (AKPM) Türkiye’yi ‘denetim süreci’ne alma kararını değerlendirdi. Merkel, Türkiye’ye uyarıda bulunarak, “Ankara, AKPM’nin değerlendirmesini göz önünde bulundurmalı” dedi.
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