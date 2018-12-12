Samanyolu Haber /Dünya / Merkel'den 'Sarı yelekliler' tepkisi /12 Aralık 2018 20:51

Merkel'den 'Sarı yelekliler' tepkisi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa'da Sarı Yeleklilerin gösterileriyle ilgili Alman Sol Parti'nin tutumunu eleştirdi.

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Fransa'da Sarı Yeleklerin gösterileriyle ilgili Alman Sol Parti'nin tutumunu eleştiren Merkel, "Sol Parti yönetiminin Sarı Yeleklerin protestosunu sınırsız desteklemesini skandal olarak değerlendiriyorum. Çünkü orada sokaklarda uygulanan şiddet konusunda bir söz etmiyorsunuz. Açık ve belirgin bir şekilde gösterilerdeki şiddete mesafe koymanız lazım" ifadelerini kullandı.

ABD ile AB arasında ticari alandaki ihtilafa da değinen Merkel, Alman hükümetinin bu konuda gerilimin daha da artmamasını ümit ettiğini ve çözümün müzakere masasında bulunmasından yana olduğunu vurguladı.


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