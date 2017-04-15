Adil Gür neden yine seçime 2 gün kala sahneye çıktı?





7 Haziran seçimlerinin üzerinden aylar geçmiş, muhalefet ayağına gelen fırsatı değerlendirememiş, bir anda terör ve kaosa teslim olan gündemin boğucu atmosferi Türkiye'yi sarmıştı. Erdoğan'ın tek başına iktidar çıkaramadığı sandığı ısıtıp tekrar seçmenin önüne getireceği tarih olan 1 Kasım seçimleri öncesi anket şirketlerinin araştırmalarına göre de 7 Haziran'a göre pek değişen bir durum yoktu.





28 Ekim'de ilginç bir gelişme oldu. Adil Gür'ün A&G şirketi 24-25 Ekim'de yaptığını söylediği son kamuoyu araştırmasıyla AKP'nin %47 ile tek başına iktidara geleceğini söylüyordu. Bütün ezberleri bozan bir rakamdı bu. Yandaş Ahaber en yakın tahminle bilen tek araştırma şirketiydi. Anket şirketleri, AKP'yi en fazla %43 oy oranıyla birinci, ama yine de tek başına iktidara uzak gösterirken24-25 Ekim'de yaptığını söylediği son kamuoyu araştırmasıylaBütün ezberleri bozan bir rakamdı bu. Yandaş Ahaber kanalına açıkladığı sonuçla bir anda dikkatleri üzerine çeken Adil Gür, neredeyse bütün Türkiye'yi 3 gün sonra tek başına iktidara gelerek şaşırtan AKP'nin alacağı oy oranını





çok ilginç bir çıkış yaptı. Normal şartlarda başarının keyfini sürmesi beklenen Gür, seçimlerden 2 gün sonra anketçiliği bıraktığını açıklıyordu. Bütün kamuoyu araştırma şirketlerini geride bırakarak inanılmaz bir başarı elde eden Adil Gür'se bu sonucun ardındanNormal şartlarda başarının keyfini sürmesi beklenen Gür,





ADİL GÜR NEDEN YİNE AYNI SÖYLEMLE ÇIKTI?





O günlerin tozu dumanı arasında pek de üzerine kafa yorulmayan bu tuhaf, anlaşılmaz, bir o kadar da gizemli son dakika anketi ve bırakma kararı belki şimdi daha anlamlı.





Seçimlere 2 gün kala, yani Cuma günü aynı Adil Gür ortaya çıkıyor ve yine AKP'nin %60 gibi rekor bir oyla evet ipini göğüsleyeceğini söylüyor. Ve yine A&G'nin bulgularıyla diğer bütün anket şirketlerinin bulguları arasında ciddi farklar var.





BU SORULAR MUTLAKA SORULMALI





Şimdi... Belki de özellikle romantik kampanyalar yerine sisteme ve oy yolsuzluğuna odaklanması gereken hayır'cıların sorması gereken önemli sorular var:





1- Adil Gür neden kritik seçimlerden hemen önce çıkıp açık ara AKP'yi birinci gösteren sonuç açıklıyor? Yani bizim tespit edemediğimiz bazı sandık hileleri için toplumu mu hazırlıyor?

2- 1 Kasım seçimlerinde herkesi ters köşe yapan Gür, neden anketçiliği bir anda bıraktı ve neden yine büyük iddiayla geri döndü?





Zamanlaması manidar gelişmelere ve açıklamalara yönelik gerekli araştırmayı yapmak ve milyonlarca insanın vereceği hayır oyuna sahip çıkmak bu muhalefetin görevidir.





Samanyoluhaber.com / ANALİZ

Tarih 28 Ekim 2015.